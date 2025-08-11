Senadora Cecilia Guadiana responde a señalamientos: “Mi compromiso está con el pueblo”

La senadora Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano, integrante del grupo parlamentario de Morena, emitió un posicionamiento público en respuesta a recientes señalamientos difundidos en medios y redes sociales sobre aspectos personales de su vida, como su vestimenta y bienes.

Guadiana calificó dichas críticas como intentos de desviar la atención del trabajo legislativo y de gestión que ha venido realizando en favor de los ciudadanos de Coahuila y de México.

“Las campañas de desinformación carecen de relevancia para la labor que desempeño y no representan un uso indebido de recursos públicos”, afirmó.

La legisladora reiteró su compromiso con la defensa de los intereses del pueblo, destacando que ha impulsado iniciativas en áreas clave como salud, bienestar social, desarrollo económico y transparencia.

“La ética en el servicio público se demuestra con acciones concretas: rendición de cuentas, cercanía con la gente y trabajo legislativo constante”, subrayó.

En su mensaje, Guadiana también hizo un llamado a que el debate público se enfoque en los temas que realmente preocupan a la ciudadanía: seguridad, salud, empleo y desarrollo.