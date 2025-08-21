¿Quién es Amalia Carrasco, mamá de Julio César Chávez Jr.?

Tras la deportación de Julio César Chávez Jr. a México, por presuntos vínculos con el crimen organizado, una figura ha cobrado interés en el público; su madre, Amalia Carrasco.

Aunque la madre de Julio César Chávez Jr, ha mantenido un perfil bajo en los reflectores, a lo largo de los años ha concedido algunas entrevistas que han permitido conocer un poco sobre quién es y la relación que tiene con sus hijos y su exesposo, la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez.

¿Quién es Amalia Carrasco?

Amalia Carrasco fue la primera esposa de Julio César Chávez, de cuya unión nacieron Julio César Jr., Omar y Cristian Chávez. De acuerdo con una entrevista otorgada a Ventaneando en 2018, Amalia y Julio César se conocieron en la playa El Tambor en Culiacán, Sinaloa.

La relación comenzó como una amistad y posteriormente decidieron irse a vivir juntos. Dos meses después de la unión, Julio César Chávez se coronó campeón mundial por primera vez.

Sin embargo, el matrimonio de Amalia Carrasco y Julio César Chávez no prosperó y llego a su fin en 1994, Entre las razones se mencionaron problemas de adicción por parte del boxeador, múltiples infidelidades e incluso violencia familiar.

En una entrevista con Adela Micha, para el pódcast La Saga, el boxeador mexicano reconoció los errores cometidos, pero aseguró que nunca ejerció violencia física contra la madre de sus hijos.

VER TAMBIÉN 'Mi hijo no pertenece a ningún cártel': Julio César Chávez sale en defensa de su hijo Chávez Jr.

Julio César Chávez, máxima estrella del box mexicano, afirma que su hijo es inocente de todo lo que se le acusa. Confían en las autoridades.

En otra entrevista para Tecate Boxing Amalia Carrasco compartió que como mamá de boxeadores prefiere mantenerse alejada de los reflectores. Siempre está al pendiente de cada pelea de sus hijos, pero no suele asistir a ellas.

En esa ocasión, Amalia Carrasco también aprovechó para decir que estaba orgullosa de que sus hijos fueran personas sanas y que nunca quiso que fueran boxeadores. Eso la llevo a irse a vivir 4 años a Estados Unidos para alejarlos del box. Su deseo era que estudiaran una carrera o lo que sea, pero que se mantuvieran alejados del box, ya que consideraba era una carrera larga y agresiva.

VER TAMBIÉN Julio César Chávez Jr., trasladado a penal de máxima seguridad en Sonora

El hijo del famoso boxeador fue detenido en Estados Unidos en julio y ahora se encuentra recluido en un centro penitenciario del norte de México según la SSPC

Julio César Chávez Jr. fue ingresado a un Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, Sonora, donde estará en prisión preventiva para enfrentar la orden de aprehensión que tiene en su contra por estar vinculado con delitos de tráfico de armas y crimen organizado.