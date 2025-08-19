Nacional Elecciones Judiciales Beatriz Gutiérrez Müller Narcotráfico INAPAM Agresiones

Julio César Chávez Jr.

Con sudadera negra con gorro y tenis rojos: así fue deportado Julio César Chávez Jr. a México de EU

Julio César Chávez Jr. fue deportado de Estados Unidos a México por orden de arresto en su contra, vigente desde 2023.

El hijo de Julio César Chávez fue arrestado por vínculos con el crimen organizado. [EFE/Alex Cruz ARCHIVO]

EL SIGLO DE TORREÓN

El ex boxeador Julio César Chávez Jr. fue deportado a México desde Estados Unidos durante la mañana de hoy, martes 19 de agosto de 2025, de acuerdo con los primeros informes del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

¿Cómo fue detenido Julio César Chávez Jr.?

La SSPC compartió que la detención de Julio César Chávez Carrasco, alias “El Junior”, se dio en Imuris, Sonora a las 11:53 a.m. por parte de la policía federal ministerial.

Posteriormente, el hijo de Julio César Chávez, estrella de box mexicano, fue trasladado a los separos de la Jefatura de la Policía Federal Ministerial en el estado de Sonora. 


De acuerdo con las autoridades, el detenido vestía pants negro, playera blanca, sudadera negra con gorro y tennis rojos.

A Julio César Chávez Jr. lo investiga la FGR desde 2019: Sheinbaum
VER TAMBIÉN A Julio César Chávez Jr. lo investiga la FGR desde 2019: Sheinbaum
La presidenta de México confirma que el boxeador tiene una orden de aprehensión por tráfico de drogas y armas

¿Por qué fue detenido Julio César Chávez Jr.?


Julio César Chávez Jr. fue detenido después de su pelea con el influencer Jake Paul el pasado 3 de julio, en Estados Unidos. Sin embargo, no fue la primera vez en que la policía estadounidense lo arrestaba, sino la segunda.



Julio César Chávez Jr. fue detenido la primera vez en 2012, luego de conducir bajo los efectos del alcohol. En la segunda ocasión, el hecho se agravó por su estatus migratorio irregular en el país. 


El exboxeador mexicano habría ingresado a EU en 2023 con visa de turista y en 2025 buscaba obtener la residencia debido a al matrimonio con su esposa Frida Chávez, quien es ciudadana estadounidense y estuvo casada con Édgar Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán.

Arresto de Chávez Jr y sus lazos con cártel alarman a Culiacán
VER TAMBIÉN Arresto de Chávez Jr y sus lazos con cártel alarman a Culiacán


La deportación de Julio César Chávez Jr. a México habría sido una medida tomada debido a la orden de arresto que existe en su contra en México, desde 2023, en la que se le relaciona con delincuencia organizada y tráfico de armas.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx