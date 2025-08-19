Nacional Anabel Hernández Julio César Chávez Jr. Elecciones Judiciales Beatriz Gutiérrez Müller Narcotráfico

'Mi hijo no pertenece a ningún cártel': Julio César Chávez sale en defensa de su hijo Chávez Jr.

Julio César Chávez, máxima estrella del box mexicano, afirma que su hijo es inocente de todo lo que se le acusa. Confían en las autoridades.

El ex boxeador de 63 años compartió que su hijo no pertenece a ningún cártel. [Especial]

Días antes de que se diera a conocer la deportación de Julio César Chávez Jr. de Estados Unidos a México, Julio César Chávez, la leyenda del box mexicano —considerado uno de los mejores boxeadores de la historia— concedió una entrevista a varios medios de comunicación, en donde habló sobre el proceso legal que enfrenta su hijo

Julio César Chávez Carrasco, hijo de Julio César Chávez, fue deportado hoy por la mañana en Sonora, por estar presuntamente vinculado con delitos de tráfico de armas y crimen organizado. El también ex boxeador, fue detenido por ICE el pasado 3 de julio, debido a problemas con su estatus migratorio.

Julio César Chávez defiende a su hijo exclamando 'Mi hijo no pertenece a ningún cártel'

Julio César Chávez, fue cuestionado días atrás por varios medios de comunicación, mientras se encontraba en el aeropuerto. Sobre la detención de su hijo compartió:


“He podido hablar con mi hijo. No voy a decir eso (dónde se encuentra) porque es pecado. No puedo hablar del caso de mi hijo, lo único que sé es que confiamos en las autoridades”.



En cuánto a la conversación que sostuvo con su hijo, el boxeador de 63 años dijo a los medios:


“Mi hijo ni en cuenta, si mi hijo fuera culpable estuviera preocupado, al contrario, dice ‘¿todo eso hablan de mí, apá? Yo no pertenezco a ningún cartel’Mi hijo no pertenece a ningún cártel, el no vende armas, ni explosivos. (...) Mi hijo es inocente de todo lo que se le acusa. No hay nada, me entienden; pero hay que dejárselo a las autoridades, que ellos actúen (...) Estamos tranquilos, no hay nada”.


Julio César Chávez Jr, de 39 años, se encuentra recluido en una prisión en Hermosillo Sonora, en espera de su proceso judicial.


               
               


               

               
               

               
               
               
