¿Quién era Pancho Segura, entrenador del gym que murió en un hotel de Saltillo?

En días recientes, un hombre fue encontrado sin vida al interior de una habitación de un hotel en Saltillo, quien perdió la vida tras un infarto agudo al miocardio.

El ahora occiso, fue identificado como Francisco Javier Segura Almaraz, un joven de 29 años, quien, en vida, se desempeñó como entrenador de gym.

¿Quién era Pancho Segura?

Francisco Javier Segura, conocido en redes sociales como Pancho Segura, fue el creador y fundador de FiiT Segura, “una institución centrada en la salud y el bienestar físico de la familia completa”, según se detalla el perfil de Instagram del inmueble.

El entrenador ofrecía preparación a futuros atletas, niños y jóvenes promesas del deporte local. Además, era dueño de su propio gimnasio, situado al sur de la ciudad.

¿Cómo fue encontrado el cuerpo sin vida del entrenador del gym en hotel de Saltillo?

De acuerdo con información del reporte al sistema de emergencias, el cuerpo sin vida del entrenador del gym fue encontrado por personal del Hotel Huizache, quienes alertaron sobre un huésped que no respondía en la habitación 164.

El personal encontró al hombre dentro de la regadera de la habitación, quien presuntamente se habría desvanecido cerca de una hora antes, sin volver a reaccionar. De acuerdo con medios locales, en un primer intento se llamó al Centro Regulador de Urgencias Médicas; pero por motivos no especificados no se logró ingresar correctamente.

Después se notificó a la Cruz Roja del incidente, cuyos paramédicos se trasladaron al sitio y confirmaron que Francisco Javier ya no contaba con signos vitales.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Coahuila abrieron una carpeta de investigación para determinar la causa exacta del deceso, debido a que dentro de la habitación fueron localizadas sustancias con características similares a las de algún narcótico.

El joven entrenador de 29 años fue despedido en redes sociales por amigos, familiares y alumnos; quienes lamentaron su muerte y escribieron mensajes destacando el gran corazón que tenía, así como la nobleza y profesionalismo que lo caracterizó.

Francisco Segura fue velado en las Capillas Renacimiento, al norte de la ciudad.