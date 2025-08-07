Policiaca INCENDIOS FALLECIMIENTOS ACCIDENTES VIALES SEGURIDAD Robos

FALLECIMIENTOS

Localizan sin vida a trabajador de SIMAS de Acuña en planta tratadora

Sus restos fueron localizados por un compañero de trabajo

RENÉ ARELLANO

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila en la región norte II, tomaron conocimiento del hallazgo del cuerpo sin vida de un trabajador del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Acuña, en las instalaciones de la plata tratadora.

Estableciendo que la causa de su muerte fue asfixia por sumersión, sin localizar signos de violencia. Lo anterior conforme a los resultados de la necropsia de ley.

La persona fallecida fue identificada como Ricardo de León Guzmán, quien contaba con 42 años. Sus restos fueron localizados por su compañero de trabajo Javier Barrón Ortiz, de 54 años; durante la noche del pasado miércoles.

Conforme a las primeras indagatorias, se pudo establecer que Barrón Ortiz llegó a su centro de trabajo y comenzó a buscar a su compañero Ricardo de León, dado que en el lugar aun se encontraba su vehículo y sus pertenencias.

Luego de unos minutos, localizó el cuerpo de su compañero flotando en una de las fosas de la planta tratadora de aguas residuales, por lo que comunicó a sus superiores y las autoridades correspondientes, generándose la movilización de los cuerpos de seguridad.


Como suele suceder en estos casos, acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado (FGE) región norte II con sede en Acuña, para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las indagatorias correspondientes.


Derivado de las investigaciones, las autoridades pudieron revisar las cámaras de videovigilancia y a través de estas, pudieron establecer que la víctima realizaba algunos trabajos y repentinamente cayó en la fosa; de la cual ya no pudo salir y murió ahogado.






               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx