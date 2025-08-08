Policiaca Accidente vial Policiaca Seguridad FALLECIMIENTOS INCENDIOS

Policiaca

Joven de 20 años es hallado sin vida en su domicilio en Lerdo

Joven de 20 años es hallado sin vida en su domicilio en Lerdo

Joven de 20 años es hallado sin vida en su domicilio en Lerdo

EL SIGLO DE TORREÓN

La tarde del jueves, un lamentable suceso conmocionó a los vecinos de la colonia 20 de Noviembre, en el municipio de Lerdo, Durango, luego de que un joven identificado como Edmundo, de apenas 20 años de edad, fuera localizado sin vida al interior de su domicilio.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 15:10, cuando uno de sus familiares llegó a la vivienda para llamarlo a comer. Según el testimonio de los presentes, tras tocar varias veces la puerta de su habitación sin obtener respuesta, notaron que esta permanecía cerrada por dentro. Ante la creciente preocupación, pidieron ayuda a otros miembros de la familia para forzar la entrada.

Una vez dentro, se percataron de que Edmundo se encontraba suspendido, presentando un surco ascendente en el cuello. De inmediato, se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia a través del número 911.

Al sitio acudieron paramédicos, quienes confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, elementos de la Dirección de Seguridad Pública y de la Vicefiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes, ordenando el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. Por el momento, se desconocen las causas específicas que pudieron haber llevado a Edmundo a tomar esta fatal determinación.

LÍNEA DE AYUDA


Los especialistas remarcan que las muertes por suicidio nunca tienen un único detonante, sino que son el resultado de factores psicológicos, biológicos y sociales que tienen tratamiento.


El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.


Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 800 911 2000, 800 822 3737 o al 55 52 59 81 21 donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Policiaca seguridad

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Joven de 20 años es hallado sin vida en su domicilio en Lerdo


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405009

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx