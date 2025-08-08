Joven de 20 años es hallado sin vida en su domicilio en Lerdo

La tarde del jueves, un lamentable suceso conmocionó a los vecinos de la colonia 20 de Noviembre, en el municipio de Lerdo, Durango, luego de que un joven identificado como Edmundo, de apenas 20 años de edad, fuera localizado sin vida al interior de su domicilio.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 15:10, cuando uno de sus familiares llegó a la vivienda para llamarlo a comer. Según el testimonio de los presentes, tras tocar varias veces la puerta de su habitación sin obtener respuesta, notaron que esta permanecía cerrada por dentro. Ante la creciente preocupación, pidieron ayuda a otros miembros de la familia para forzar la entrada.

Una vez dentro, se percataron de que Edmundo se encontraba suspendido, presentando un surco ascendente en el cuello. De inmediato, se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia a través del número 911.

Al sitio acudieron paramédicos, quienes confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, elementos de la Dirección de Seguridad Pública y de la Vicefiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes, ordenando el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. Por el momento, se desconocen las causas específicas que pudieron haber llevado a Edmundo a tomar esta fatal determinación.

LÍNEA DE AYUDA

Los especialistas remarcan que las muertes por suicidio nunca tienen un único detonante, sino que son el resultado de factores psicológicos, biológicos y sociales que tienen tratamiento.

El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.

Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 800 911 2000, 800 822 3737 o al 55 52 59 81 21 donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.