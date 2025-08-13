Coahuila Accidentes viales Accidente vial GOBIERNO DE COAHUILA CONGRESO DE COAHUILA MONCLOVA

Fallecimientos

Muere hombre que fue rescatado en Saltillo de un arroyo; presentaba larvas y estaba intoxicado

Luego del rescate de un joven intoxicado y con larvas la semana anterior al oriente de Saltillo, finalmente perdió la vida en la camilla de un nosocomio.

Fue en el Hospital General de Saltillo donde se encontraba internado desde el pasado 7 de agosto José Ángel de 24 años de edad, su estado de salud se reportaba como crítico.

Sin embargo su cuerpo no resistió más, y fue la noche del martes cuando finalmente perdió la vida, por lo que se dieron cita al nosocomio agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado.

Tras entrevistarse con la madre del hoy occiso, ésta mencionó que desde el pasado 5 agosto no sabía nada de él, y fue hasta que la notificaron que se enteró de su rescate y el estado en el que fue encontrado.

Cabe recordar que el hombre fue encontrado al fondo del arroyo ubicado entre las colonias Postal Cerritos y Nueva Tlaxcala, el cual además de presentar un alto grado de intoxicación, su rostro estaba invadido por larvas.


El cuerpo del joven se trasladó al Semefo a fin de practicarle la necropsia de ley y determinar las causas exactas de su muerte.


               
               


               

               
               

               
               
               
