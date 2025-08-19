¿Quién era Ernesto Barajas? conoce la trayectoria del artista

El mundo de la música regional mexicana se vistió de luto con la trágica noticia del asesinato de Ernesto Barajas, una figura clave en la banda Enigma Norteño.

Hasta el momento, ni familiares ni representantes del cantante han emitido declaraciones oficiales

Conocido por su carisma en el escenario y su voz distintiva, Ernesto Barajas no era solo un vocalista, sino el corazón y el alma de Enigma Norteño, la agrupación, originaria de Culiacán, Sinaloa, ha dejado una huella profunda en el género, especialmente dentro de la vertiente de los corridos.

El legado de un pionero de la música norteña

Ernesto Barajas, originario de Culiacán, Sinaloa, se estableció como un pilar en la escena de la música regional mexicana, su habilidad no se limitaba a ser un simple intérprete; también destacaba como un talentoso bajista y productor, lo que le permitió sobresalir en un género tan competitivo.

Con una voz inconfundible y un enfoque creativo, Barajas no solo cantaba, sino que también asumió un rol fundamental en la producción musical y la dirección del grupo que fundó, Enigma Norteño, su visión lo catapultó a ser uno de los proyectos más influyentes del género.

En 2004, creó Enigma Norteño, una banda con la que conquistó al público a través de corridos, baladas y temas que conectaban con la vida diaria, esto le valió la admiración y la lealtad de una base de seguidores que lo consideraban un ídolo.

El éxito de Enigma Norteño se extendió por México y Estados Unidos, donde sus canciones se apoderaron de las estaciones de radio y las listas de popularidad en plataformas digitales. Algunos de sus temas más famosos incluyen: "Mayito Gordo", "Los lujos del R", "Quemándose un Gallito (El Rambo)", "Chavo Félix" y "El Ondeado".

Estas canciones cimentaron su reputación, pero también generaron debate por la controversia de los narcocorridos, pese a las críticas, Ernesto Barajas defendió su música como una forma de expresión artística que refleja la realidad social, negando vínculos con el crimen organizado, aunque admitió que en ocasiones recibía solicitudes para composiciones específicas.

Más allá de su rol como líder de Enigma Norteño, Barajas cultivó una relación cercana con sus seguidores a través de las redes sociales, donde compartía momentos de su vida personal, como viajes, celebraciones familiares y su pasión por el fútbol.

Además, fue el anfitrión del podcast Puntos de Vista, un espacio dedicado a entrevistar a otros artistas del regional mexicano, lo que le permitió conectar aún más con el público, su capacidad para ser accesible y auténtico fuera del escenario consolidó su imagen como un artista genuino e íntegro.