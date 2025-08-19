Espectáculos Shakira en Torreón Columnas Famosos Películas Anabel Hernández

Ernesto Barajas: Esto es lo que se sabe sobre su asesinato

Hasta el momento, ni familiares ni representantes del cantante han emitido declaraciones oficiales

FÁTIMA MARTÍNEZ

A través de redes sociales se confirmó el fallecimiento de Ernesto Barajas, vocalista y propietario del grupo Enigma Norteño. Los primeros reportes señalan que el cantante fue asesinado en Guadalajara.

Según información difundida por la cuenta especializada en espectáculos 'Chamonic', el trágico suceso estaría relacionado con un presunto ajuste de cuentas. Al parecer, Barajas había recibido amenazas previamente en Culiacán, lo que lo llevó a mudarse de ciudad.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre los hechos, pero la noticia ha generado consternación entre seguidores del grupo y la comunidad musical regional.

“Todos los cantantes que vivían en Culiacán han desertado y se han ido a Guadalajara”, se lee en la publicación.



El lugar donde ocurrieron los hechos


De acuerdo con los primeros reportes, el ataque tuvo lugar en la colonia Arenales Tapatíos, en el municipio de Zapopan. Presuntamente, dos hombres a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra un grupo de personas, dejando como saldo la muerte de Ernesto Barajas y uno de sus acompañantes.


En el atentado también resultó herida una mujer, cuya identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades. La escena fue acordonada por elementos de seguridad, mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del crimen.


Hasta el momento, ni familiares ni representantes del cantante han emitido declaraciones oficiales. En sus redes sociales, la última actividad registrada data de hace más de 12 horas, lo que ha incrementado la incertidumbre entre sus seguidores.


El cantante ya habría sido amenazado


De acuerdo con diversos informes, el cantante ya habría recibido amenazas por parte del crimen organizado. En 2023, presuntamente fue advertido por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de no presentarse en Tijuana.


Se señala que esta ciudad estaría bajo la protección de los hermanos Arzate García —Alfonso, alias “El Aquiles”, y René, apodado “La Rana”—, identificados como miembros activos del Cártel de Sinaloa e involucrados en el tráfico de fentanilo y otras drogas.


               
               


               

               
               

               
               
               
Ernesto Barajas Enigma Norteño

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
