Dharius: quién es el exrapero de Cartel de Santa que se peleó con Santa Fe Klan

Dharius es reconocido por su etapa como miembro del grupo Cartel de Santa, donde alcanzó fama y consolidó su estilo dentro del rap nacional. Conocido por su lírica directa y su presencia escénica, fue parte fundamental de la agrupación durante varios años antes de iniciar su carrera como solista. Su música se caracterizó por abordar temas urbanos, cotidianos y de rivalidades dentro de la escena del hip hop.

Tras dejar el grupo, Dharius continuó cultivando una base sólida de seguidores, combinando presentaciones en vivo y lanzamientos propios. Su relación con otros raperos del país, incluido Santa Fe Klan, ha estado marcada por colaboración y competencia, reflejando las dinámicas complejas de la escena musical mexicana.

Conflicto con Santa Fe Klan

Recientemente, Dharius protagonizó un enfrentamiento público con Santa Fe Klan, luego de que circularan mensajes y comentarios sobre eventos pasados y apoyos mutuos que, según él, no fueron correspondidos. El intercambio en redes sociales detalló incidentes que ocurrieron desde hace más de ocho años, incluyendo problemas de apoyo en presentaciones y conflictos en la venta de merchandising.

Usuarios y seguidores han reaccionado con sorpresa ante la revelación de estas tensiones, evidenciando que, detrás de la colaboración artística, existen disputas personales que pueden escalar rápidamente dentro de la escena del rap en México. Este conflicto resalta cómo la fama y la competencia pueden generar desencuentros entre antiguos aliados.

VER TAMBIÉN Parras de la Fuente se prepara para la 20ª edición de la Bendición de Cascos

Durante el evento, se rendirá homenaje a un biker caído y se ofrecerá una verbena musical con conciertos de rap, rock y cumbia

Impacto en la comunidad del rap

El enfrentamiento entre Dharius y Santa Fe Klan ha abierto un debate sobre la lealtad y la rivalidad dentro del rap mexicano. Fans del género han comentado sobre la importancia de la historia compartida y los lazos de camaradería, mientras que otros consideran que las tensiones son parte natural de la industria musical.

Además, el caso evidencia cómo las redes sociales amplifican los conflictos, exponiendo públicamente diferencias que antes se resolvían en privado. La viralización de los mensajes de Dharius demuestra el poder de estas plataformas para movilizar opiniones y generar repercusión mediática instantánea.

Futuro de Dharius y el legado de Cartel de Santa

A pesar del conflicto, Dharius continúa consolidando su carrera como solista y manteniendo su relevancia en el rap nacional. Su historia con Cartel de Santa sigue siendo un referente para nuevos artistas que buscan equilibrar colaboración y competitividad dentro del género.

VER TAMBIÉN Rango Bajo revive su legado con nueva versión de 'En filos de navaja'

Incluye la participación de Dote Marrón, Caporal y Chepo

Por su parte, Santa Fe Klan mantiene su propia trayectoria ascendente, demostrando que las rivalidades no necesariamente afectan el crecimiento artístico de los involucrados, aunque sí marcan la narrativa de la escena urbana en México.