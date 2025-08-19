Shakira en Torreón: Este será el clima el día del concierto

Mañana, miércoles 20 de agosto, será un día muy esperado por las y los laguneros, ya que Shakira se presentará en concierto en Torreón, con un espectáculo que tendrá lugar en el Estadio Corona.

Fue el pasado 7 de abril cuando se anunció que “La Loba” regresaría a la Comarca Lagunera, después de 18 años de haber ofrecido su último concierto en la región, el cual tuvo lugar en el Estadio Revolución.

Desde hace algunos días iniciaron las preparaciones en el Estadio Corona para recibir a la colombiana y en fotos compartidas en redes sociales se puede ver que el escenario ya se encuentra listo en la cancha.

¿Cómo será el clima el día de mañana?

Aunque el verano se encuentre en pleno apogeo en la ciudad de Torreón, se espera que el clima sea favorable para disfrutar del concierto al aire libre. De acuerdo con el pronóstico, la temperatura durante la tarde alcanzará los 32 °C, con un cielo mayormente soleado y sin probabilidad de lluvia.

Conforme avance la noche, las condiciones se tornarán más agradables, con un ambiente templado y cielos despejados, lo cual permitirá que los asistentes disfruten del espectáculo sin contratiempos. Se recomienda llevar ropa ligera, mantenerse hidratado y utilizar protector solar si se llega con anticipación al recinto. Todo está listo para una noche inolvidable.

El último concierto de Shakira en Torreón

El 24 de mayo de 2007, aproximadamente 14 mil personas disfrutaron de su música y cautivadora personalidad en el Estadio Revolución de Torreón. El Siglo de Torreón cubrió el evento, destacando el concierto de la cantante en La Laguna en su primera plana.

Los asistentes al espectáculo recuerdan que la artista apareció en el escenario exactamente a las 9:36 de la noche.

Interpretó 15 canciones, siendo las más bailadas "Suerte", "Ojos Así" y "Hips Don’t Lie" (Las Caderas no Mienten), mientras que las más coreadas fueron "Antología" e "Inevitable".