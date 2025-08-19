Shakira en Torreón: esto sí y esto no podrás ingresar al Estadio Corona

Espectáculos Shakira en Torreón Columnas Famosos Películas Anabel Hernández

El esperado concierto de la colombiana llega este 20 de agosto; revisa la lista de objetos permitidos y prohibidos para evitar contratiempo

Después de meses de espera, mañana por fin se vivirá en Torreón el concierto de Shakira, como parte de la segunda etapa de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour. El Estadio Corona recibirá a miles de asistentes que disfrutarán de un show de gran magnitud, con un montaje trasladado en 75 tráileres, pantallas gigantes de 49 metros, proyecciones en CGI y hasta una versión digital de la cantante creada por el estudio Blink.

Ante la alta expectativa, las autoridades y organizadores dieron a conocer la lista oficial de objetos permitidos y no permitidos, con el fin de garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes:

Objetos permitidos

  • Bolsas de mano de máximo 30 cm x 30 cm.
  • Celulares y baterías externas.
  • Cangureras o bolsas pequeñas (todas serán revisadas).
  • Lentes, gorras y sombreros.
  • Tapones para oídos.
  • Pomada o gloss cerrados.
  • Paquetes de chicles cerrados.
  • Medicamentos controlados únicamente con receta vigente.
  • Cámaras no profesionales ni semi profesionales (sin lentes intercambiables o zoom).
  • Bloqueador solar en crema o gel.
  • Gel antibacterial (máx. 60 ml).
Objetos no permitidos


    

  • Bolsas mayores a 30 cm x 30 cm.
  • Mascotas.
  • Máquinas de masaje o masajeadores.
  • Rayos láser y apuntadores.
  • Cadenas de cualquier tipo.
  • Publicidad ajena al evento, calcomanías.
  • Pelotas, frisbees, peluches.
  • Casas de campaña, sillas, sombrillas, sleeping bags, cobijas.
  • Cornetas, instrumentos musicales o latas de aire comprimido.
  • Drones.
  • Luces químicas duras.
  • Hebillas grandes, cinturones o accesorios con estoperoles/picos.
  • Drogas y parafernalia.
  • Alimentos y bebidas.
  • Armas, objetos punzocortantes o cualquier artículo considerado peligroso.
  • Recipientes de vidrio, plástico rígido o metal.
  • Plumones, plumas, pintura en aerosol o sustancias con base de aceite.
  • Cámaras profesionales o semi profesionales con lentes intercambiables.
  • Trípodes.
  • Aerosoles de cualquier tipo.
  • Selfie sticks o bastones GoPro.
El acceso se realizará con estrictas medidas de seguridad y todas las bolsas o artículos estarán sujetos a revisión. Los organizadores recomiendan a los fans llegar con anticipación para evitar filas y no perderse ningún detalle del espectáculo.


               
               


               

               
               

               
               
               
