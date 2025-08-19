¿Qué significa que tu pareja te pida un tiempo según la psicología?

Existe una frase que suele ser bastante común entre parejas que enfrentan ciertos problemas: 'Vamos a darnos un tiempo', situación que puede derivarse de diversas situaciones y, a su vez, traer algunas repercusiones.

Lo anterior, como ya lo dijimos, suele presentarse entre parejas que pueden estar enfrentando diversos problemas con su relación romántica ; aunque, en algunos casos, también ocurre cuando uno de los dos puede no sentirse 'cómodo' o hay algo que le preocupa sobre la situación.

En muchas ocasiones, el que alguien le pida a su pareja, 'un tiempo', no suele ser bien visto, pues esto puede dar pie a especulaciones, sobre un posible rompimiento o, quizá, la intervención de un tercero en la relación.

En los últimos años, ha incrementado el número de parejas que prefiere no tener hijos

Sin embargo, que tu pareja te pida 'un tiempo', puede decir más de lo que imaginas y para ello, la psicología tiene mucho que explicar.

Y es que, de acuerdo a expertos en psicología, el hecho de que uno de los dos pida una 'pausa' en la relación, puede deberse a que la persona necesita de espacio para reflexionar sobre la relación, sus sentimientos o también, la situación actual que vive en compañía del otro.

Cabe señalar que lo anterior no siempre deriva en una ruptura definitiva, sino que, a veces, estos tiempos suelen ser de gran ayuda para las parejas, pues pueden ayudarlos a sanar de manera individual y retomar la relación con una mejor versión de ambos.

Sin embargo, lo anterior no ocurre en todos los casos.

Expertos en psicología destacan las siguientes necesidades de una persona que busca ponerle una 'pausa' a su relación sentimental:

Confusión o dudasMuchas veces las personas que se encuentran en una relación necesitan tiempo para reflexionar y despejar las dudas que tienen de la misma.

Necesidad de espacio personal En caso de que la relación pueda volverse asfixiante o agobiante, probablemente la persona buscará un 'respiro' si se siente abrumada, buscando un espacio para reconectar con sus propios deseos, necesidades y hasta cuidados.

Problemas de comunicaciónLa falta de comunicación en la relación puede sembrar dudas de la misma.

Tiempo para evaluar la relación Uno o ambos, tal vez lleguen a la conclusión de que necesitan tiempo para evaluar la relación antes de acabar con una ruptura.

Presencia de un tercero Aunque es la pesadilla de muchos, lo cierto es que alguno de los dos pueden pedir un tiempo para evaluar sus sentimientos, sobre todo si hay alguien más de por medio.

Especialistas en la salud mental, ahondan en los casos en que las personas sueñas con sus exparejas