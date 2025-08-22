¿Qué dijo Sheinbaum sobre el fallo emitido por un tribunal contra la editorial Penguin Random House?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió su opinión sobre la decisión de un tribunal que obliga a Penguin Random House a incluir, en todas las ediciones del libro Las Señoras del Narco de Anabel Hernández, una carta de réplica.

La carta, a favor de Televisa y varias de sus actrices, busca esclarecer que son señaladas sin fundamentos sólidos de haber tenido vínculos con redes del narcotráfico.

Esto fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el fallo contra Penguin Random House

Claudia Sheinbaum recordó que durante el tercer debate presidencial, Xóchitl Gálvez sacó un libro de Anabel Hernández para hablar de narcopolítica, y en ese entonces, la presidenta señaló que la obra mostrada era un libro de ciencia ficción. Compartió haber dicho en esa ocasión: “No, pues ese es un libro de ciencia ficción, no es un documento, porque está lleno de mentiras”.

Luego agregó que el fallo a favor de Televisa y sus actrices se dio por el daño a la imagen de la empresa y las actrices, sin tener ninguna prueba. Y calificó a la periodista de ser una escritora de ciencia ficción.

“Uno puede escribir una novela policíaca, pero escribir un supuesto documento que pretende decir la verdad, pues no, no es precisamente… no diría que es una periodista, sino una escritora de ciencia ficción”.

La opinión de la presidenta de México se dio durante su conferencia de prensa, el jueves 21 de agosto, luego de que fuese cuestionada por un periodista sobre el caso.

La decisión del tribunal se dio debido a que consideró que los catálogos citados por Anabel Hernández en su libro, eran solo recursos del Centro de Educación Artística de Televisa ,que nunca ofrecieron servicios distintos a los profesionales. Además, Televisa demostró no tener empleados con los nombres mencionados en el libro.

