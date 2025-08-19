Penguin Random House responde al fallo en el caso de Anabel Hernández y Televisa

Nacional Anabel Hernández Julio César Chávez Jr. Elecciones Judiciales Beatriz Gutiérrez Müller Narcotráfico

Penguin Random House Grupo Editorial emitió un pronunciamiento dirigido a la opinión pública, escritores y comunidad editorial, en respuesta a las acciones mediáticas emprendidas por una empresa televisora en su contra, tras la reciente orden judicial que obliga a la editorial a publicar un derecho de réplica en el libro Las señoras del narco. Amar en el infierno, de Anabel Hernández.

La editorial señala que la información difundida por la televisora presenta “una versión parcial del litigio, que omite de manera deliberada” diversos acontecimientos relevantes. Explica que en septiembre de 2023, la televisora solicitó insertar una carta como réplica dentro del libro. Ante ello, Penguin Random House respondió que dicha solicitud no era procedente, argumentando que “la editorial no es un medio de comunicación periódica” y que “la televisora sí es un medio de comunicación masivo que no requiere de medios ajenos a los propios para llevar su opinión y contenido a la opinión pública”.

En consecuencia, la televisora inició un juicio civil para exigir lo que califica como su derecho de réplica. Según Penguin Random House, el caso fue juzgado en primera instancia en la Ciudad de México, y se resolvió a favor de la editorial “por el criterio de asimetría, pues la televisora no tiene barreras de acceso a los medios de comunicación y puede hacer una réplica en sus propios canales y espacios”.

La editorial enfatiza que “el derecho de réplica es un derecho de los ciudadanos frente a los medios de comunicación (no un derecho de los medios de comunicación frente a otros agentes informativos)”.


La apelación fue turnada al Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Circuito, con residencia en La Paz, Baja California Sur, en lugar de al tribunal especializado correspondiente en la Ciudad de México, “por carga de trabajo”. Dicho tribunal revocó la decisión anterior y ordenó a Random “publicar una réplica, justo a la mitad de un capítulo del libro, alterando su contenido y el orden narrativo dado por su autora”.


Penguin Random House aclaró que esta sentencia “no es definitiva” y que ya ha presentado un amparo en su contra. También subrayó que “la sentencia de apelación nunca señala que se deben pedir disculpas públicas, ni aborda el tema del daño moral”.


La editorial denunció irregularidades en el proceso: el caso fue resuelto “en un tribunal que no es especializado en la materia”, por un secretario actuando como magistrado durante la ausencia del titular, y sin analizar ni valorar adecuadamente las defensas y pruebas ofrecidas. Asimismo, afirma que la sentencia contradice precedentes de la SCJN y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.




“Creemos que estas irregularidades son la excepción y no la regla, y sabemos que la razón jurídica y la ética están de nuestro lado”, indicó la editorial. “Hemos hecho del conocimiento al Consejo de la Judicatura Federal este caso para que sea revisado, y en cuanto inicie labores el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, haremos lo propio”.




Finalmente, Penguin Random House reafirmó su compromiso con "la libertad de expresión, la diversidad cultural y el respeto irrestricto a los derechos de autor", y aseguró que no interviene, modifica ni censura los contenidos de sus autoras y autores. "Nuestra misión es y seguirá siendo clara: defender la libertad de creación, la diversidad de voces y el derecho de la sociedad a acceder a ellas sin censura".


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Televisa Anabel Hernández

               


