¿Anabel Hernández deberá pagar multas millonarias a actrices de Televisa tras la demanda?

La televisora Televisa obtuvo una resolución judicial a su favor contra Anabel Hernández y la editorial Penguin Random House. El fallo, dictado por el tribunal colegiado del vigésimo sexto circuito en La Paz, Baja California Sur, establece que el libro Las señoras del narco: Amar en el infierno contiene afirmaciones falsas sobre la empresa y sus artistas.

El caso surgió por acusaciones específicas contra un supuesto ejecutivo de la televisora y actrices como Paty Navidad, Alicia Machado y Galilea Montijo. Las publicaciones señalaban, sin pruebas, que existían contactos facilitados con figuras del narcotráfico. La justicia determinó que los hechos eran mentiras, lo que abrió la vía a sanciones económicas y a la obligación de publicar un derecho de réplica.

Obligaciones de la editorial y consecuencias económicas

Como parte de la sentencia, la editorial deberá disculparse públicamente con Televisa y publicar el derecho de réplica en las futuras reimpresiones del libro. Además, tendrá que proporcionar información sobre la persona responsable del derecho de réplica a través de su sitio web, para garantizar que futuros afectados puedan ejercer sus derechos.

El tribunal también ordenó el pago de multas millonarias, destinadas a resarcir el daño moral causado tanto a la televisora como a las actrices mencionadas. La medida busca garantizar la protección de la reputación de los involucrados y establecer un precedente frente a acusaciones sin sustento en publicaciones de gran alcance.

Televisa prepara nuevas demandas

Según medios nacionales, Televisa planea continuar con acciones legales adicionales contra Random House en México e Inglaterra. La televisora busca que se repare integralmente el daño ocasionado, reafirmando que la información publicada no corresponde con la realidad de los hechos ni con la trayectoria profesional de sus artistas.

Este caso marca un hito en la jurisprudencia sobre derechos de réplica y difamación, especialmente en el ámbito editorial y mediático en México. Analistas coinciden en que podría incentivar a otras compañías y personalidades a exigir reparaciones por información falsa publicada sobre ellas.