Nacional Beatriz Gutiérrez Müller Narcotráfico INAPAM Agresiones

Anabel Hernández

¿Anabel Hernández deberá pagar multas millonarias a actrices de Televisa tras la demanda?

Un tribunal falló en contra de la periodista y la editorial que publicó su libro, por difamación a la televisora y sus artistas.

El tribunal ordenó a Anabel Hernández y la editorial Penguin Random House publicar un derecho de réplica y pagar multas/ Especial

El tribunal ordenó a Anabel Hernández y la editorial Penguin Random House publicar un derecho de réplica y pagar multas/ Especial

NEYEN AVILA

La televisora Televisa obtuvo una resolución judicial a su favor contra Anabel Hernández y la editorial Penguin Random House. El fallo, dictado por el tribunal colegiado del vigésimo sexto circuito en La Paz, Baja California Sur, establece que el libro Las señoras del narco: Amar en el infierno contiene afirmaciones falsas sobre la empresa y sus artistas.

El caso surgió por acusaciones específicas contra un supuesto ejecutivo de la televisora y actrices como Paty Navidad, Alicia Machado y Galilea Montijo. Las publicaciones señalaban, sin pruebas, que existían contactos facilitados con figuras del narcotráfico. La justicia determinó que los hechos eran mentiras, lo que abrió la vía a sanciones económicas y a la obligación de publicar un derecho de réplica.

Obligaciones de la editorial y consecuencias económicas

Como parte de la sentencia, la editorial deberá disculparse públicamente con Televisa y publicar el derecho de réplica en las futuras reimpresiones del libro. Además, tendrá que proporcionar información sobre la persona responsable del derecho de réplica a través de su sitio web, para garantizar que futuros afectados puedan ejercer sus derechos.

Televisa gana derecho de réplica contra libro de Anabel Hernández
VER TAMBIÉN Televisa gana derecho de réplica contra libro de Anabel Hernández
Una sentencia obliga a Penguin Random House a publicar la réplica por falsedades sobre actrices en Las señoras del narco: Amar en el infierno, marcando un precedente en la aplicación de la Ley de Derecho de Réplica

El tribunal también ordenó el pago de multas millonarias, destinadas a resarcir el daño moral causado tanto a la televisora como a las actrices mencionadas. La medida busca garantizar la protección de la reputación de los involucrados y establecer un precedente frente a acusaciones sin sustento en publicaciones de gran alcance.



Televisa prepara nuevas demandas


Según medios nacionales, Televisa planea continuar con acciones legales adicionales contra Random House en México e Inglaterra. La televisora busca que se repare integralmente el daño ocasionado, reafirmando que la información publicada no corresponde con la realidad de los hechos ni con la trayectoria profesional de sus artistas.

Patricia Navidad celebra fallo judicial contra libro de Anabel Hernández
VER TAMBIÉN Patricia Navidad celebra fallo judicial contra libro de Anabel Hernández
La actriz exige pruebas y disculpas tras demostrarse que las acusaciones de vínculos con el narco carecían de sustento en el juicio contra Las señoras del narco

Este caso marca un hito en la jurisprudencia sobre derechos de réplica y difamación, especialmente en el ámbito editorial y mediático en México. Analistas coinciden en que podría incentivar a otras compañías y personalidades a exigir reparaciones por información falsa publicada sobre ellas.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Televisa multas Anabel Hernández

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
El tribunal ordenó a Anabel Hernández y la editorial Penguin Random House publicar un derecho de réplica y pagar multas/ Especial


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407604

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx