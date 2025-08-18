Patricia Navidad celebra fallo judicial contra libro de Anabel Hernández

La actriz Patricia Navidad reaccionó a la decisión de un tribunal colegiado de apelación del vigésimo sexto circuito, que indicó que el libro donde la periodista Anabel Hernández acusa a famosas de estar ligadas al narco, carece de pruebas.

"A cada capillita le llega su fiestecita… Esto apenas empieza", indicó la estrella de la televisión a la comunicadora, luego de que autoridades ordenaran a la editorial Penguin Random House, a través de su sello Grijalbo en México, publicar la réplica de Televisa ante acusaciones contenidas en el libro "Las señoras del narco: amar en el infierno".

Es en las páginas 242 y 243 del texto donde Hernández afirmó que actrices de Televisa habían llegado hasta situaciones íntimas a cambio de beneficios con el capo Arturo Beltrán Leyva entre 2005 y 2006. Pero el juicio demostró que estas imputaciones carecían de sustento.

Como reportan diversos medios de comunicación, las pruebas aportadas por Penguin Random House en el juicio resultaron, según el fallo, "contradictorias entre sí, ya que por una parte se habla de la existencia de catálogos, y por otra se niega".

Fue en agosto de 2024, cuando Paty y Anabel se confrontaron en vivo en el programa ‘La Mesa Caliente’, de Telemundo. Allí, Navidad acusó a la periodista de incluirla sin pruebas en su libro.

Y tras el fallo, Navidad no dudó en expresarse en su cuenta en X: "La verdad y la justicia a veces tardan, pero siempre llegan. No más difamaciones de pseudoperiodistas que lucran con la mentira dañando la integridad y dignidad de personas a través de sus escritos de ficción e historias sin fundamento", manifestó.

Asimismo, la actriz retó a la investigadora a revelar sus informantes: "¿Quiénes han sido tus fuentes y contactos, Anabel?".

Además, dijo: "En mi caso, me quedas a deber ‘las pruebas’ que no existen, espero las explicaciones, además de las disculpas correspondientes", y ‘de regreso’ todavía le indicó: "Nada es personal".