Nacional Tren Maya Andy López Narcotráfico SCJN Anabel Hernández

Libros

Estos son todos libros 'incómodos' que ha publicado la periodista Anabel Hernández

Periodista mexicana ha expuesto corrupción y narcotráfico a través de sus valientes libros.

Anabel Hernández y su polémica impronta para los libros

Anabel Hernández y su polémica impronta para los libros

NEYEN AVILA

Desde 2005, Anabel Hernández ha dedicado su carrera a investigar los entramados del narcotráfico y la corrupción en México. Sus libros han destapado redes criminales y políticas que muchos preferirían mantener ocultas, convirtiéndola en una voz indispensable y también en blanco de amenazas. Entre sus obras más reconocidas se encuentran Los señores del Narco y El traidor, que documentan desde cárteles hasta complicidades gubernamentales.

Cada uno de los libros de Anabel Hernández ha dejado una huella en la sociedad mexicana. La familia presidencial: el gobierno del cambio bajo sospecha de corrupción y Fin de fiesta en los Pinos iniciaron su recorrido como denuncias pioneras sobre corrupción política. Posteriormente, Los cómplices del presidente y México en llamas: el legado de Calderón profundizaron en la relación entre el poder político y las organizaciones criminales.

Impacto y repercusión social

Los libros de Anabel Hernández no solo informan, también generan debate. La verdadera noche de Iguala y A Massacre in Mexico evidencian hechos que el gobierno buscó minimizar, obligando a la sociedad a cuestionar la justicia y transparencia en el país. Su enfoque riguroso y documentado convierte cada publicación en una herramienta de reflexión y denuncia.

¿Quién es el dueño de Penguin Random House?, editorial dónde publicó su libro Anabel Hernández 
VER TAMBIÉN ¿Quién es el dueño de Penguin Random House?, editorial dónde publicó su libro Anabel Hernández 
Ante el juicio legal de la editorial con una televisora, Penguin Random House lanzó un comunicado sobre la situación que vive en México, pero ¿a quién pertenece?

Por su trabajo, Anabel Hernández ha recibido premios de periodismo y reconocimiento internacional, pero también amenazas constantes. Esto refleja la valentía que implica escribir libros que cuestionan el statu quo y enfrentan intereses poderosos. La periodista demuestra que informar puede ser peligroso, pero indispensable para la democracia.


https://youtu.be/hDMPqqQLx94


Últimos lanzamientos polémicos


Recientemente, Anabel Hernández ha publicado Las señoras del narco: Amar en el infierno y La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa, manteniendo la línea de sus libros incisivos y polémicos. Estas obras continúan mostrando la conexión entre crimen organizado y política, reforzando su reputación como investigadora audaz.

Penguin Random House responde al fallo en el caso de Anabel Hernández y Televisa
VER TAMBIÉN Penguin Random House responde al fallo en el caso de Anabel Hernández y Televisa


En total, los libros de Anabel Hernández suman más de quince títulos que se han convertido en referencia obligada para entender la realidad mexicana. Cada obra combina investigación periodística, valentía y compromiso social, consolidando a Anabel Hernández como una de las voces más importantes de la literatura de denuncia en México.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: narcotráfico libros Anabel Hernández

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Anabel Hernández y su polémica impronta para los libros


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407890

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx