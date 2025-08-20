Nacional Tren Maya Andy López Narcotráfico SCJN Anabel Hernández

Penguin Random House

¿Quién es el dueño de Penguin Random House?, editorial dónde publicó su libro Anabel Hernández

Ante el juicio legal de la editorial con una televisora, Penguin Random House lanzó un comunicado sobre la situación que vive en México, pero ¿a quién pertenece?

Penguin Random House, editorial en que publica Anabel Hernández es una de las más grandes del mundo. [Especial]

Penguin Random House, editorial en que publica Anabel Hernández es una de las más grandes del mundo. [Especial]

EL SIGLO DE TORREÓN

Penguin Random House se ha colocado en el centro de la conversación, luego de que la editorial de libros diera a conocer en un comunicado que una televisora inició un proceso legal en su contra tras la negativa a insertar una carta a manera de réplica en el libro Las Señoras del Narco de Anabel Hernández

Ante la situación por la que está pasando la reconocida editorial, hay quienes se preguntan a quién pertenece Penguin Random House y quién la dirige en México.

¿Quién es el dueño de Penguin Random House?

La editorial Penguin Random House pertenece Bertelsmann, empresa alemana de medios de comunicación,  que la compró en su totalidad en diciembre de 2019. 



No obstante, la editorial surgió en 2013, cuando Bertelsmann y Pearson fusionaron sus editoriales Penguin Group y Random House, para convertirse en la editorial Penguin Random House. 


Originalmente, Bertelsmann poseía el 53% de la empresa y Pearson el 47%,  pero en 2017 Bertelsmann aumentó su participación en la editorial a 75% y en 2019 la absorbió por completo. 




En la actualidad la editorial cuenta con diferentes sedes alrededor del mundo, entre ellas México. 

¿Anabel Hernández deberá pagar multas millonarias a actrices de Televisa tras la demanda?
VER TAMBIÉN ¿Anabel Hernández deberá pagar multas millonarias a actrices de Televisa tras la demanda?
Un tribunal falló en contra de la periodista y la editorial que publicó su libro, por difamación a la televisora y sus artistas.

¿Quién está a cargo de Penguin Random House México?


Penguin Random House opera en México bajo el nombre Penguin Random House Grupo Editorial, la división de la editorial en lengua española se creó cuando Bertelsmann consiguió el 100% de las acciones. 


Roberto Banchik, es el CEO de Penguin Random House Grupo Editorial México, Miami y Centroamérica.


¿Qué sucederá con el juicio entre Penguin Random House y Televisa?


El juicio legal que enfrentan la editorial Penguin Random House y Televisa continúa. La editorial compartió que en una primera instancia habían ganado el caso en Ciudad de México, no obstante el caso fue movido a otro tribunal, debido a que debía ser revisado por autoridades especializadas. 



El caso fue enviado a un tribunal en Baja California Sur, que afirman no es especialista en el tema, y donde un secretario actuó como magistrado temporalmente. El fallo los obliga a publicar la réplica, por lo que presentaron un amparo en su contra y esperan la resolución del sistema de justicia.

¿Quién es Violeta Vizcarra, lagunera que ganó demanda a editorial por libro de Anabel Hernández?
VER TAMBIÉN ¿Quién es Violeta Vizcarra, lagunera que ganó demanda a editorial por libro de Anabel Hernández?


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Penguin Random House Berterlsmann Anabel Hernández

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Penguin Random House, editorial en que publica Anabel Hernández es una de las más grandes del mundo. [Especial]


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407867

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx