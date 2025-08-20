¿Quién es el dueño de Penguin Random House?, editorial dónde publicó su libro Anabel Hernández

Penguin Random House se ha colocado en el centro de la conversación, luego de que la editorial de libros diera a conocer en un comunicado que una televisora inició un proceso legal en su contra tras la negativa a insertar una carta a manera de réplica en el libro Las Señoras del Narco de Anabel Hernández.

Ante la situación por la que está pasando la reconocida editorial, hay quienes se preguntan a quién pertenece Penguin Random House y quién la dirige en México.

¿Quién es el dueño de Penguin Random House?

La editorial Penguin Random House pertenece Bertelsmann, empresa alemana de medios de comunicación, que la compró en su totalidad en diciembre de 2019.

No obstante, la editorial surgió en 2013, cuando Bertelsmann y Pearson fusionaron sus editoriales Penguin Group y Random House, para convertirse en la editorial Penguin Random House.

Originalmente, Bertelsmann poseía el 53% de la empresa y Pearson el 47%, pero en 2017 Bertelsmann aumentó su participación en la editorial a 75% y en 2019 la absorbió por completo.

En la actualidad la editorial cuenta con diferentes sedes alrededor del mundo, entre ellas México.

¿Quién está a cargo de Penguin Random House México?

Penguin Random House opera en México bajo el nombre Penguin Random House Grupo Editorial, la división de la editorial en lengua española se creó cuando Bertelsmann consiguió el 100% de las acciones.

Roberto Banchik, es el CEO de Penguin Random House Grupo Editorial México, Miami y Centroamérica.

¿Qué sucederá con el juicio entre Penguin Random House y Televisa?

El juicio legal que enfrentan la editorial Penguin Random House y Televisa continúa. La editorial compartió que en una primera instancia habían ganado el caso en Ciudad de México, no obstante el caso fue movido a otro tribunal, debido a que debía ser revisado por autoridades especializadas.

El caso fue enviado a un tribunal en Baja California Sur, que afirman no es especialista en el tema, y donde un secretario actuó como magistrado temporalmente. El fallo los obliga a publicar la réplica, por lo que presentaron un amparo en su contra y esperan la resolución del sistema de justicia.

