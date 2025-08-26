¿Qué celulares se quedarán sin WhatsApp en septiembre?

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea de Meta, se ha convertido en uno de los medios de comunicación más populares en la actualidad, pues su sencillez y accesibilidad lo hace el favorito de millones de personas en el mundo.

Si bien se trata de una plataforma sencilla que no solicita tantos requerimientos para poder operarla desde diversos dispositivos, sí requiere de ciertas características para que su funcionamiento sea óptimo.

La aplicación de WhatsApp recibe actualizaciones cada cierto tiempo, no solo para mejorar su interfaz, sino para añadir funciones que vuelvan su espacio un lugar más seguro y amigable para los usuarios.

Precisamente, debido a actualizaciones que la app recibirá pronto, es que los sistemas de algunos dispositivos ya no serán compatibles con WhatsApp.

De acuerdo al Centro de ayuda de WhatsApp, para que la app continúe operando con normalidad, los dispositivos deberán contar con los siguientes sistemas:

Android 5.0 o superior

iOS 12 o superior

KaiOS 2.5.0 o superior, incluyendo JioPhone y JioPhone 2

¿Qué celulares se quedarán sin WhatsApp a partir de septiembre?

A continuación te presentamos la lista de teléfonos que, según su sistema operativo, ya no sería compatible con WhatsApp a partir de septiembre:

iPhone

iPhone 5, 5c y 5s.

iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus

iPhone SE (1ra generación)

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Motorola

Moto G (1era generación)

Droid Razer HD

Moto E (1era generación)

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

HTC

One X y One X+

Desire 500

Desire 601

¿Qué es el caché de WhatsApp y cómo eliminarlo?

Para garantizar el óptimo funcionamiento de WhatsApp en tu dispositivo, es importante eliminar los archivos que ya no utilicemos en nuestro teléfono, tal como la memoria caché de la app de Meta.

El caché de WhatsApp es un espacio donde la app almacena datos (archivos) temporales para mejorar su velocidad de carga; sin embargo, cuando llega a cantidades elevadas puede ocasionar efectos negativos.

De acuerdo con el blog de la empresa AlfaNet, borrar el caché tiene beneficios como optimizar el funcionamiento sin bugs (defectos en un programa o sistema de software) y permitir las actualizaciones necesarias de la aplicación.

