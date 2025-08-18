Espectáculos COLUMNAS Famosos Películas Anabel Hernández La Casa de los Famosos México

Matthew Perry

¿Qué cargos enfrentará la mujer que vendió Ketamina a Matthew Perry?

La mujer de 42 años admitirá varios cargos, entre ellos el de distribución de ketamina

FÁTIMA MARTÍNEZ

Jasveen Sangha, apodada “La Reina de la Ketamina”, aceptó su culpabilidad en relación con la muerte del actor Matthew Perry. Así lo informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La mujer de 42 años admitirá varios cargos, entre ellos el de distribución de ketamina, una sustancia que provocó la muerte o lesiones corporales graves a Perry, quien alcanzó fama mundial por su papel como Chandler Bing en la serie "Friends".

Las autoridades no han revelado todos los detalles del acuerdo, pero confirmaron que Sangha suministró la droga que estuvo directamente vinculada al fallecimiento del actor en octubre de 2023.

¿Quién es "la reina de la ketamina"?


Jasveen Sangha mantenía una red de contactos entre celebridades y clientes de alto perfil en Los Ángeles, a quienes vendía —de forma directa o a través de intermediarios— drogas ilegales y medicamentos controlados.


Durante una redada en su residencia, ubicada en el barrio de North Hollywood y utilizada como almacén clandestino, las autoridades federales encontraron decenas de viales de ketamina, además de miles de dosis de metanfetamina, cocaína y pastillas de Xanax.


El colapso de su operación llegó tras la muerte del actor Matthew Perry, quien falleció por los efectos de una sobredosis. Ese hecho marcó el principio del fin para quien era conocida como la “Reina de la Ketamina”.


La sentencia que podría recibir


Sangha, quien posee la doble nacionalidad estadounidense y británica, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión federal por el cargo de almacenamiento de drogas en su residencia, hasta 10 años de prisión por cada cargo relacionado con la distribución de ketamina, y hasta 15 años de prisión federal por el cargo de distribución de dicha sustancia que resultó en una muerte.


En la acusación formal, los fiscales federales afirmaron que los cinco sospechosos se aprovecharon de “los problemas de adicción” de Perry para beneficiarse económicamente a costa de la estrella de Friends y “enriquecerse”.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx