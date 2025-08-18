Espectáculos Anabel Hernández Famosos La Casa de los Famosos México Teatro Christian Nodal

Supernova Strikers

Televisa impone su dominio con Supernova Strikers 2025 y La Casa de los Famosos

La televisora demostró anoche su fuerza como productora al liderar en televisión abierta y en streaming con dos grandes espectáculos

Televisa dejó claro anoche que no tiene rival en producción de espectáculos. Mientras en cadena nacional transmitía en vivo una de sus cartas más fuertes, La Casa de los Famosos México, de manera paralela encendía la conversación digital y las salas de cine con Supernova Strikers 2025, un evento que fusionó deporte, música y cultura pop en un formato nunca antes visto en el país.

El encargado de este ambicioso proyecto fue Miguel Ángel Fox, productor que durante más de dos décadas ha impulsado formatos innovadores en Televisa como Big Brother, La Voz México y ¿Quién es la Máscara?. Con Supernova Strikers, Fox dio un paso más al trasladar los enfrentamientos entre creadores de contenido al escenario físico, logrando una experiencia híbrida que atrapó a jóvenes audiencias y al público general.

El espectáculo también contó con la participación de personalidades que encendieron el ambiente, entre ellos el periodista deportivo David Faitelson (de TUDN), quien provocó reacciones encontradas entre los asistentes, así como la presencia de creadores digitales y celebridades que hicieron de la velada un fenómeno mediático.



Marcas que respaldaron el evento


El poder de convocatoria de Televisa se reflejó en el respaldo de grandes patrocinadores como:


    

    Amigo Kit Telcel
    

    Domino's Pizza
    

    DAZN
    

    Farmacias Similares
    

    Cinépolis
    

    McCormick
    

    Lenovo
    

    Podimo
    

Una noche de doble triunfo para Televisa


Mientras miles de hogares seguían en vivo La Casa de los Famosos México, otros millones disfrutaban de Supernova Strikers 2025 a través de streaming y en pantallas de cine. El resultado fue una noche redonda en la que Televisa demostró no solo su liderazgo en la televisión abierta, sino también su capacidad para conquistar el mundo digital y posicionarse como referente de los formatos multiplataforma en América Latina.


               
               


               

               
               

               
               
               
