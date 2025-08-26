Nacional Gerardo Noroña Ismael 'El Mayo' Zambada Claudia Sheinbaum Extorsiones Julio César Chávez Jr.

Profeco alerta por posible contaminación de bacteria en lote de champú

La bacteria podría provocar diversas infecciones

ELENA GONZÁLEZ

En las últimas horas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Porofeco) ha emitido una alerta por la presencia de una posible bacteria en un lote de champú de la marca Henkel-Tec Italy, lo que ha encendido alarmas entre los consumidores.  

En coordinación con Henkel Capital, Profeco ha lanzado la alerta por el producto 'Shampoo Totale', con el número de lote 1G27542266, de la marca Henkel-Tec Italy, debido a una posible contaminación del producto por la bacteria conocida como 'Klebsiella Oxytoca', la cual fue detectada por el mismo proveedor tras realizarse análisis microbiológicos internos.

Según detalla Profeco en su portal oficial, la bacteria puede detectarse en el producto gracias al olor fétido y desagradable que emite. 

¿Qué riesgos puede traer la bacteria 'Klebsiella Oxytoca'?


De acuerdo a la información que detalla la Profeco, el riesgo que corren los consumidores al utilizar el champú posiblemente contaminado, puede existir la posibilidad de contraer infecciones cutáneas, nasales y oculares, además de otras reacciones de mediana gravedad. 


Por su parte, Henkel Capital detalló que al día 6 de mayo del presente año, solo ha detectado un producto dañado que emite el fétido olor; sin embargo, desde febrero comenzó la campaña para recolectar el lote contaminado.




Serían 904 las unidades de productos dañados y que se encuentra retirando del mercado actualmente. 


La alerta, emitida directamente por Henkel, puede encontrarse en la siguiente liga: https://www.henkel.mx/prensa-medios/comunicados-y-kits-de-prensa/2025-05-22-henkel-retira-algunas-unidades-del-shampoo-totale-de-su-marca-tec-italy-debido-a-un-posible-riesgo-para-la-salud-2060220

Además, Profeco hace la invitación a quienes gusten ponerse en contacto con la empresa Henkel Capital, a través del correo electrónico [email protected], o a través del número de teléfono 800 0072 254, con el fin de recibir más información sobre los productos posiblemente contaminados con la bacteria Klebsiella Oxytoca.


               
               


               

               
               

               
               
               
