¿Por qué adultos usan chupones? La nueva tendencia en redes sociales

Lo que comenzó como un debate sobre el uso de chupetes en bebés dio un giro inesperado pues ahora, jóvenes adultos en China y Estados Unidos recurren a este accesorio infantil para calmar la ansiedad y el estrés.

La tendencia se popularizó en redes como Douyin, RedNote y TikTok, donde miles de usuarios muestran versiones extragrandes y personalizadas, convirtiendo el chupón en un símbolo de autocuidado digital.

¿Por qué los adultos usan chupones?

Especialistas lo vinculan con la regresión emocional: bajo estrés extremo, algunos adultos recurren a conductas de la infancia que les brindaban consuelo, como succionar un chupete.

La psicóloga clínica Cynthia Catchings explica que succionar activa el sistema parasimpático, generando calma.

Un usuario comentó a The Cover: “Cuando estoy bajo presión en el trabajo, chupo el chupete y siento una sensación de seguridad de la infancia”.

El fenómeno ha cruzado fronteras: tiendas han vendido hasta 2,000 chupetes al mes desde que comenzó la tendencia, y usuarios aseguran que también ayudan a dormir, mejorar la concentración e incluso dejar de fumar.

¿Cuáles son los riesgos de usar chupón?

Pese a los beneficios percibidos, odontólogos advierten sobre posibles problemas: dolor al masticar, desplazamiento de dientes y mordida abierta causada por la presión constante del chupón.

El ortodoncista Ben Winters afirma que este efecto se parece al impacto del uso excesivo de chicles o del rechinar de dientes nocturno.

A nivel psicológico, especialistas como Hamilton Gaiani señalan que usar el chupón como único recurso puede enmascarar la ansiedad y evitar que los adultos enfrenten sus causas reales.

Alternativas más seguras incluyen chicles sin azúcar, juguetes antiestrés o técnicas de relajación como meditación y respiración profunda.

¿Qué revela el uso del chupón sobre la salud mental global?

La tendencia muestra que millones buscan alivio en la nostalgia ante la falta de espacios seguros para gestionar emociones.

Para expertos, más que juzgarla, debería invitar a reflexionar sobre la creciente necesidad de apoyo psicológico y alternativas saludables como meditación, terapia o juguetes antiestrés.