Así fue la caída del vocalista de Los Tigres del Norte en pleno escenario | VIDEO

La caída de Jorge Hernández, vocalista de Los Tigres del Norte, a mitad de pleno concierto quedo grabada en redes volviéndose viral

La caída del vocalista de Los Tigres del Norte se ha vuelto viral por el profesionalismo del cantante. [Especial]

Los Tigres del Norte son una de las agrupaciones musicales más emblemáticas de la música norteña, y recientemente formaron parte de los artistas que se presentaron en la Feria Nacional Potosina 2025, más conocida como FENAPO, cuya actuación no quedo a deber, ni siquiera tras una infortunada caída que vivió el vocalista de la banda. 

Así fue la caída de Jorge Hernández, vocalista de Los Tigres del Norte 

Mientras la banda interpretaba su canción La lotería, Jorge Hernández, el mayor de ‘Los Jefes de Jefes’ y vocalista de la agrupación, sufrió una caída, luego de, aparentemente, chocar con un monitor. 

El video rápidamente se hizo viral en redes sociales, en donde los internautas elogiaron el profesionalismo del cantante, quien pese a haber caído no detuvo en ningún momento la canción y continuó con el espectáculo.



El momento capturado en video también resaltó la empatía de su hermano, Eduardo Hernández, quien no dudó en acercarse para comprobar que Jorge estuviera bien. 


  • “Otros cantantes ya dejan de cantar y ponen pausa. Ellos no pusieron pausa y siguieron los meros jefes de jefes”.
  • “Ya sabes que estás en una edad seria, cuando te caes y en lugar de reírse se preocupan. Pobrecito tremendo golpe y siguió cantando”.
  • “que auto tun, ni que nada, cantando se demuestra que ni la caída le afecto”.
  • “para que aprendan los jovencitos como se canta en vivo, tan bellos bien profesionales ellos”.
¿Qué significa 'La jaula de oro' de Los Tigres del Norte?
VER TAMBIÉN ¿Qué significa 'La jaula de oro' de Los Tigres del Norte?
Conoce el significado de esta icónica canción

Tras la caída de Jorge Hernández, la presentación de Los Tigres del Norte continuó con normalidad y compartieron en su cuenta de Instagram un video de agradecimiento a los más de 152 mil asistentes por el amor y cariño demostrados durante su presentación, que duro casi cuatro horas. 



La agrupación se prepara para continuar con su tour La Lotería en Estados Unidos, cuya próxima presentación se llevará a cabo en Portland el 23 de agosto. 


               
               


               

               
               

               
               
               
La caída del vocalista de Los Tigres del Norte se ha vuelto viral por el profesionalismo del cantante. [Especial]


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
