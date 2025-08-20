Virales VIRALES Viral influencers

VIRALES

Chat Yipiti, la viral historia de la supuesta bebé nombrada como la IA

Chat Yipiti, la viral historia de la supuesta bebé nombrada como la IA

Chat Yipiti, la viral historia de la supuesta bebé nombrada como la IA

EL SIGLO

Un inusual caso de una supuesta bebé registrada con el nombre de "Chat Yipiti" en Colombia se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales.

‘Ojitos mentirosos’ de Tropicalisimo Apache conquista TikTok tras 30 años de su lanzamiento

VER MÁS ‘Ojitos mentirosos’ de Tropicalisimo Apache conquista TikTok tras 30 años de su lanzamiento

La canción Ojitos Mentirosos se convirtió en tendencia en la red social de TikTok

La noticia se difundió rápidamente en medios de comunicación y plataformas digitales, donde se aseguraba que una familia del municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba, había registrado a su hija con el nombre Chat Yipiti Bastidas el 15 de agosto de 2025. 

El nombre era una referencia fonética a ChatGPT, una de las plataformas de IA más conocidas del mundo, lo que generó un intenso debate sobre el impacto de la tecnología en la vida cotidiana.

Las reacciones en redes sociales se dividieron. Mientras algunos usuarios celebraron la "originalidad" de la familia, otros cuestionaron la decisión, argumentando que podría ser motivo de burlas para la menor en el futuro.


Sin embargo, la historia, que afirmaba ser un homenaje a la inteligencia artificial, ha sido desmentida por las autoridades colombianas.

Sacerdote, campeón en artes marciales, intenta exorcizar a una abuelita a golpes; ya fue suspendido
VER MÁS Sacerdote, campeón en artes marciales, intenta exorcizar a una abuelita a golpes; ya fue suspendido
¿Sacerdote pierde la cabeza y batalla contra Satanás? Párroco en Brasil ataca a golpes a mujer de 62 años, al intentar realizar exorcismo.

¿Es cierto que nombraron a una bebé como la IA?


Ante la polémica, la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia emitió un comunicado oficial este martes para aclarar la situación. 


Tanto la Directora Nacional del Registro Civil, María Cristina Manzano Noguera, como el Registrador Delegado, Álvaro Alfonso Araújo Oñate, desmintieron categóricamente la información.




“No es cierto que en el municipio de 'Cereté – Córdoba', ni en otra registraduría del territorio nacional se haya realizado un registro civil de nacimiento con estos datos”, señalaron las autoridades.




La Registraduría confirmó que verificó no sólo sus registros, sino también los de la notaría del municipio de Cereté, que también tiene la autoridad para realizar inscripciones de nacimiento, y en ninguno se encontró un registro con el nombre de Chat Yipiti.


X / @Registraduria
X / @Registraduria

Ginecólogo en Torreón se convierte en héroe tras atender parto de emergencia en la calle | VIDEO
VER MÁS Ginecólogo en Torreón se convierte en héroe tras atender parto de emergencia en la calle | VIDEO
Conoce la historia del doctor que salvó a una madre y su bebé en un parto inesperado

               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Virales

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: virales inteligencia artificial IA Chat GPT bebé

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Virales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Chat Yipiti, la viral historia de la supuesta bebé nombrada como la IA


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407975

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx