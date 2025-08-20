Chat Yipiti, la viral historia de la supuesta bebé nombrada como la IA

Un inusual caso de una supuesta bebé registrada con el nombre de "Chat Yipiti" en Colombia se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales.

La noticia se difundió rápidamente en medios de comunicación y plataformas digitales, donde se aseguraba que una familia del municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba, había registrado a su hija con el nombre Chat Yipiti Bastidas el 15 de agosto de 2025.

El nombre era una referencia fonética a ChatGPT, una de las plataformas de IA más conocidas del mundo, lo que generó un intenso debate sobre el impacto de la tecnología en la vida cotidiana.

Las reacciones en redes sociales se dividieron. Mientras algunos usuarios celebraron la "originalidad" de la familia, otros cuestionaron la decisión, argumentando que podría ser motivo de burlas para la menor en el futuro.

Sin embargo, la historia, que afirmaba ser un homenaje a la inteligencia artificial, ha sido desmentida por las autoridades colombianas.

¿Es cierto que nombraron a una bebé como la IA?

Ante la polémica, la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia emitió un comunicado oficial este martes para aclarar la situación.

Tanto la Directora Nacional del Registro Civil, María Cristina Manzano Noguera, como el Registrador Delegado, Álvaro Alfonso Araújo Oñate, desmintieron categóricamente la información.

“No es cierto que en el municipio de 'Cereté – Córdoba', ni en otra registraduría del territorio nacional se haya realizado un registro civil de nacimiento con estos datos”, señalaron las autoridades.

La Registraduría confirmó que verificó no sólo sus registros, sino también los de la notaría del municipio de Cereté, que también tiene la autoridad para realizar inscripciones de nacimiento, y en ninguno se encontró un registro con el nombre de Chat Yipiti.

X / @Registraduria

