Sacerdote, campeón en artes marciales, intenta exorcizar a una abuelita a golpes; ya fue suspendido

Un sacerdote brasileño se ha vuelto viral a nivel internacional y no por su noble corazón. El clérigo intentó “realizar un exorcismo” a una abuelita a golpes.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de agosto, en la localidad de São Manuel en São Paulo, Brasil, dónde João José Bezerra participaba como sacerdote invitado en una misa de la Iglesia de Nuestra Señora Consolada.

Sacerdote se hace viral tras intentar exorcizar a una abuelita golpes

Según testigos, todo comenzó cuando la abuelita intentó acercarse al Santísimo durante la misa, y luego “comenzó a manifestar un espíritu maligno que la hizo perder el conocimiento". Ante la situación, el sacerdote la golpeó en repetidas ocasiones y la jaló del cabello, incluso después de que recuperara la conciencia y le pidiera parar.

La mujer de 62 años levantó una denuncia contra el sacerdote João José Bezerra, quien además de ser vicario parroquial del santuario de Santa Teresinha, en la ciudad de Cerqueira (SP), también es cinta negra en artes marciales y subcampeón sudamericano de jiu-jitsu.

Según señala el informe policial, la víctima presentó moretones en cara y hombro, por lo que el caso fue registrado como lesión y está siendo investigado por la Comisaría Seccional de la Policía de Botucatu.

¿Qué pasará con el sacerdote que atacó a golpes a abuelita en Brasil?

La Arquidiócesis de Botucatu estableció un procedimiento interno para investigar los hechos, y retiró al sacerdote de sus funciones, asegurando que cooperará con las autoridades judiciales para dar con la verdad. Además, ayudó a la víctima con los gastos médicos y aclaró que no tiene ningún sacerdote designado como exorcista.

De acuerdo con el medio brasileño G1, el delito realizado por el sacerdote, aunque se considera menor, puede llevar a que este cumpla una pena máxima de hasta dos años de prisión.