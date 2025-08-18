Virales Viral Virales Cirugías Estéticas

Virales

Sacerdote, campeón en artes marciales, intenta exorcizar a una abuelita a golpes; ya fue suspendido

¿Sacerdote pierde la cabeza y batalla contra Satanás? Párroco en Brasil ataca a golpes a mujer de 62 años, al intentar realizar exorcismo.

El sacerdote brasileño que golpeo a abuelita, es cinta negra en artes marciales. [Especial]

El sacerdote brasileño que golpeo a abuelita, es cinta negra en artes marciales. [Especial]

EL SIGLO DE TORREÓN

Un sacerdote brasileño se ha vuelto viral a nivel internacional y no por su noble corazón. El clérigo intentó “realizar un exorcismo” a una abuelita a golpes

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de agosto, en la localidad de São Manuel en São Paulo, Brasil, dónde João José Bezerra participaba como sacerdote invitado en una misa de la Iglesia de Nuestra Señora Consolada. 

Sacerdote se hace viral tras intentar exorcizar a una abuelita golpes

Según testigos, todo comenzó cuando la abuelita intentó acercarse al Santísimo durante la misa, y luego “comenzó a manifestar un espíritu maligno que la hizo perder el conocimiento". Ante la situación, el sacerdote la golpeó en repetidas ocasiones y la jaló del cabello, incluso después de que recuperara la conciencia y le pidiera parar. 



La mujer  de 62 años levantó una denuncia contra el sacerdote João José Bezerra, quien además de ser vicario parroquial del santuario de Santa Teresinha, en la ciudad de Cerqueira (SP), también es cinta negra en artes marciales y subcampeón sudamericano de jiu-jitsu


Según señala el informe policial, la víctima presentó moretones en cara y hombro, por lo que el caso fue registrado como lesión y está siendo investigado por la Comisaría Seccional de la Policía de Botucatu


¿Qué pasará con el sacerdote que atacó a golpes a abuelita en Brasil?


La Arquidiócesis de Botucatu estableció un procedimiento interno para investigar los hechos, y retiró al sacerdote de sus funciones, asegurando que cooperará con las autoridades judiciales para dar con la verdad. Además, ayudó a la víctima con los gastos médicos y aclaró que no tiene ningún sacerdote designado como exorcista.

Promueven espacios seguros para mujeres Sacerdote duranguense coordinará viajes al Papa
VER TAMBIÉN Promueven espacios seguros para mujeres Sacerdote duranguense coordinará viajes al Papa


De acuerdo con el medio brasileño G1, el delito realizado por el sacerdote, aunque se considera menor, puede llevar a que este cumpla una pena máxima de hasta dos años de prisión.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Virales

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Sacerdote Iglesia Católica Brasil

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Virales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
El sacerdote brasileño que golpeo a abuelita, es cinta negra en artes marciales. [Especial]


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407383

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx