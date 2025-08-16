Espectáculos La Casa de los Famosos México Christian Nodal Películas Taylor Swift Famosos

Virales

‘Ojitos mentirosos’ de Tropicalisimo Apache conquista TikTok tras 30 años de su lanzamiento

La canción Ojitos Mentirosos se convirtió en tendencia en la red social de TikTok

‘Ojitos mentirosos’ de Tropicalisimo Apache conquista TikTok tras 30 años de su lanzamiento

‘Ojitos mentirosos’ de Tropicalisimo Apache conquista TikTok tras 30 años de su lanzamiento

FÁTIMA MARTÍNEZ

La música de Tropicalísimo Apache es parte fundamental del alma y la alegría de la Comarca Lagunera. Sus cumbias, con ese estilo inconfundible y ritmo contagioso, son infaltables en cualquier fiesta, boda, bautizo o reunión familiar en Torreón, Gómez Palacio y Lerdo.

Canciones como Volar y Volar, La hierba se movía, El Lagunero y Ojitos Mentirosos ya son clásicos que levantan el ambiente en cuanto empiezan a sonar. Más que música, son parte del orgullo lagunero y de una tradición que se sigue bailando generación tras generación.

Desde hace algunas semanas, la canción Ojitos Mentirosos se convirtió en tendencia en la red social de TikTok gracias a un “trend” que se inició en la plataforma.

El significado de 'Ojitos mentirosos'

La canción de Tropicalísimo Apache, aunque presenta una música muy alegre, con ritmos contagiosos propios de la cumbia y el sabor tropical, esconde una letra cargada de tristeza. A pesar de su melodía animada que invita a bailar, la letra narra una historia de desamor.

Esta combinación de alegría musical y contenido melancólico ha logrado conectar con el público, convirtiéndola en una de sus canciones favoritas. Tropicalísimo Apache ha sabido equilibrar perfectamente la emoción y el ritmo, logrando que muchos bailen al compás de una historia que en realidad habla de dolor.



La canción se viraliza en TikTok 


Los usuarios de esta red social probablemente ya hayan notado que, desde hace algunos días, una canción en particular se ha vuelto viral en la plataforma. En numerosos videos, se observa a personas con la cara pintada de payaso mientras suena la canción de fondo, dando lugar a un curioso "trend".


El uso de los payasos en esta tendencia se relaciona con la película Chicuarotes, dirigida por Gael García Bernal y estrenada en 2019. La historia sigue a dos jóvenes, Cagalera y Moloteco, que viven en Xochimilco y, en su intento por conseguir dinero, comienzan a asaltar microbuses disfrazados de payasos.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Virales Tropicalisimo Apache TikTok

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
‘Ojitos mentirosos’ de Tropicalisimo Apache conquista TikTok tras 30 años de su lanzamiento


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406975

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx