Ginecólogo en Torreón se convierte en héroe tras atender parto de emergencia en la calle | VIDEO

EL SIGLO

Un ginecólogo de Torreón, Coahuila, se ha convertido en la noticia viral de las redes sociales tras protagonizar una heroica historia que tuvo lugar a las afueras de su propia casa. 

El doctor Sergio Caldera Rodarte, en un acto de pura dedicación y profesionalismo, atendió un parto de emergencia en la vía pública, salvando la vida de la madre y su recién nacido.

El incidente ocurrió cuando el doctor Caldera salía de su domicilio, en el fraccionamiento Villas de Renacimiento. Sus planes se vieron interrumpidos por los gritos desesperados de una mujer que estaba en pleno proceso de parto dentro de un automóvil. Sin dudarlo, el ginecólogo se acercó rápidamente para ofrecer su ayuda.

La situación era crítica, ya que el bebé tenía el cordón umbilical enredado en el cuello. Con gran habilidad y profesionalismo, el doctor Caldera logró desenredarlo, pero el recién nacido no respiraba. 




Utilizando sus conocimientos y experiencia, procedió a sacar las secreciones que obstruían las vías respiratorias del pequeño. De pronto, un primer y esperado llanto llenó el aire, confirmando que el bebé había logrado estabilizarse.


La escena continuó con la atención médica del doctor. Con la ayuda de unas ligas para el cabello y unas tijeras desinfectadas que consiguió en el momento, el doctor cortó el cordón umbilical, manteniendo al bebé y a la madre estables mientras esperaban la llegada de la ambulancia.


Gracias a su rápida acción y pericia, el bebé nació completamente sano y la madre fue estabilizada para ser trasladada al hospital y recibir la atención posparto adecuada. 


El video del heroico suceso, difundido en redes sociales, ha sido compartido y se ha llenado de comentarios que reconocen la admirable labor del ginecólogo, demostrando que la vocación de servicio no tiene horario ni lugar.



               
               


               

               
               

               
               
               
Ginecólogo en Torreón se convierte en héroe tras atender parto de emergencia en la calle | VIDEO


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
elsiglo.mx