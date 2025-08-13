Virales VIRALES Cirugías Estéticas La Casa de los Famosos 2025

VIRALES

Joven sufre quemaduras tras usar un top de Shein durante sus vacaciones

Experiencia de la joven con la prenda de verano evidencia los peligros de la moda rápida

Joven sufre quemaduras tras usar un top de Shein durante sus vacaciones

Joven sufre quemaduras tras usar un top de Shein durante sus vacaciones

LUCERO ESQUIVEL

Soraya Young, de 25 años, viajó a Turquía con la ilusión de estrenar sus trajes de baño comprados en Shein. 

Sin embargo la joven terminó con ampollas y quemaduras que siguen la forma exacta del top que usó, y ahora advierte a otros sobre los riesgos de la moda rápida y las prendas sintéticas en contacto directo con la piel.

¿Quién era la joven de Saltillo que murió tras someterse a una cirugía estética en Monterrey?

VER MÁS ¿Quién era la joven de Saltillo que murió tras someterse a una cirugía estética en Monterrey?

La joven de 25 años, que falleció tras someterse a una cirugía estética en clínica ubicada en Monterrey habría buscado financiamiento.

¿Por qué una prenda de Shein le provocó quemaduras a una joven?

Soraya compró un set de tres tops por apenas cinco dólares, los lavó correctamente y los llevó en su maleta y durante sus primeros días de vacaciones, usó uno de ellos y comenzó a experimentar dolor intenso, inicialmente confundido con una quemadura solar. 


Al continuar usando la prenda, la irritación empeoró, causando ampollas con pus que marcaron su espalda con la forma exacta del top, el médico en Turquía sugirió que la reacción pudo deberse a la combinación de la tela sintética con la exposición al sol o al cloro de la piscina. 


Ya en Reino Unido, recibió antibióticos y cremas especiales, aunque teme que queden cicatrices permanentes, por lo que Soraya decidió compartir su experiencia para advertir sobre los riesgos, especialmente en niños.


¿Qué han dibujado los laguneros en Wplace?
VER MÁS ¿Qué han dibujado los laguneros en Wplace?
La página de internet donde puedes hacer pixel art por todo el mundo

¿Cómo prevenir quemaduras o irritaciones por ropa sintética?


Los dermatólogos recomiendan usar prendas 100% algodón en contacto directo con la piel y evitar tejidos sintéticos prolongadamente, sobre todo en climas calurosos. 


La doctora Paniego advierte que lavar la ropa con jabón neutro y evitar suavizantes también ayuda a prevenir irritaciones. 


Además, quienes practican deporte deben cambiarse a prendas de algodón después de sudar, ya que la combinación de transpiración y fibras sintéticas puede causar dermatitis por contacto.

'Te viste más pose, prepotente y fantoche': hijo de AMLO critica a Maluma por regañar a una mamá en pleno concierto 
VER MÁS 'Te viste más pose, prepotente y fantoche': hijo de AMLO critica a Maluma por regañar a una mamá en pleno concierto 
El hijo de AMLO critica a Maluma, luego de que reprendiera a una madre por llevar a su bebé a un concierto sin protección auditiva.

¿Qué respondió Shein ante este caso de quemaduras?


Tras la viralización del caso, Shein retiró el top de su catálogo y ofreció disculpas públicas, asegurando que se trata del primer incidente registrado con ese producto. 


La marca indicó que trabaja con laboratorios internacionales para garantizar la seguridad de sus prendas, aunque no se han dado detalles de una investigación más profunda.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Virales

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Quemadura por traje de baño Shein Soraya Young trajes de baño como cuidarte de una quemadura

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Virales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Joven sufre quemaduras tras usar un top de Shein durante sus vacaciones


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406231

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx