Joven sufre quemaduras tras usar un top de Shein durante sus vacaciones

Soraya Young, de 25 años, viajó a Turquía con la ilusión de estrenar sus trajes de baño comprados en Shein.

Sin embargo la joven terminó con ampollas y quemaduras que siguen la forma exacta del top que usó, y ahora advierte a otros sobre los riesgos de la moda rápida y las prendas sintéticas en contacto directo con la piel.

VER MÁS ¿Quién era la joven de Saltillo que murió tras someterse a una cirugía estética en Monterrey?

La joven de 25 años, que falleció tras someterse a una cirugía estética en clínica ubicada en Monterrey habría buscado financiamiento.

¿Por qué una prenda de Shein le provocó quemaduras a una joven?

Soraya compró un set de tres tops por apenas cinco dólares, los lavó correctamente y los llevó en su maleta y durante sus primeros días de vacaciones, usó uno de ellos y comenzó a experimentar dolor intenso, inicialmente confundido con una quemadura solar.

Al continuar usando la prenda, la irritación empeoró, causando ampollas con pus que marcaron su espalda con la forma exacta del top, el médico en Turquía sugirió que la reacción pudo deberse a la combinación de la tela sintética con la exposición al sol o al cloro de la piscina.

Ya en Reino Unido, recibió antibióticos y cremas especiales, aunque teme que queden cicatrices permanentes, por lo que Soraya decidió compartir su experiencia para advertir sobre los riesgos, especialmente en niños.

VER MÁS ¿Qué han dibujado los laguneros en Wplace?

La página de internet donde puedes hacer pixel art por todo el mundo

¿Cómo prevenir quemaduras o irritaciones por ropa sintética?

Los dermatólogos recomiendan usar prendas 100% algodón en contacto directo con la piel y evitar tejidos sintéticos prolongadamente, sobre todo en climas calurosos.

La doctora Paniego advierte que lavar la ropa con jabón neutro y evitar suavizantes también ayuda a prevenir irritaciones.

Además, quienes practican deporte deben cambiarse a prendas de algodón después de sudar, ya que la combinación de transpiración y fibras sintéticas puede causar dermatitis por contacto.

VER MÁS 'Te viste más pose, prepotente y fantoche': hijo de AMLO critica a Maluma por regañar a una mamá en pleno concierto

El hijo de AMLO critica a Maluma, luego de que reprendiera a una madre por llevar a su bebé a un concierto sin protección auditiva.

¿Qué respondió Shein ante este caso de quemaduras?

Tras la viralización del caso, Shein retiró el top de su catálogo y ofreció disculpas públicas, asegurando que se trata del primer incidente registrado con ese producto.

La marca indicó que trabaja con laboratorios internacionales para garantizar la seguridad de sus prendas, aunque no se han dado detalles de una investigación más profunda.