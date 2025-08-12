Virales Psicología Nuevo León viral

'Te viste más pose, prepotente y fantoche': hijo de AMLO critica a Maluma por regañar a una mamá en pleno concierto

El hijo de AMLO critica a Maluma, luego de que reprendiera a una madre por llevar a su bebé a un concierto sin protección auditiva.

EL SIGLO DE TORREÓN

Maluma ofreció recientemente 3 presentaciones en el Palacio de los Deportes, como parte de su gira +Pretty +Dirty World Tour, una de ellas destacó por tener un momento viral.

El artista colombiano interrumpió una presentación para llamarle la atención a una fan, quien asistió al concierto con su bebé, de apenas un año de edad, sin protección para los oídos.

Regaño a fan por parte de Maluma se vuelve Viral

En un video que se ha vuelto viral, Juan Luis Londoño —nombre real de Maluma—, cuestionó a la madre, diciendo: 



“Con todo respeto, yo ya soy padre. ¿Cuánto tiene? ¿Un año? ¿Usted cree que es buena idea traer a un bebé a un concierto donde el sonido está durísimo? Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez, protéjale los oídos”. 





El comentario de Maluma, durante la presentación del sábado 9 de agosto, abrió el debate en internet sobre si hizo lo correcto o no al cuestionar a la madre, así como la conversación sobre si los infantes deberían asistir a este tipo de espectáculos.


Hijo de AMLO reacciona contra Maluma, llamándolo “prepotente y fantoche”


José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue una de las personas que reaccionaron al comentario del famoso “pretty boy”. En su cuenta de X, escribió:




“Con todo respeto, tu música romántica es buena, pero cuidar al público no es jugar a papá. La mamá fue irresponsable, pero tú, @maluma, te viste más pose, prepotente y fantoche que artista profesional”.




Postura de López Beltrán. [X]
Postura de López Beltrán. [X]


Las reacciones al comentario del hijo de AMLO se dividieron, algunos usuarios respaldaron la medida tomada por el cantante de éxitos como: Hawái, Por qué será y Felices los 4; otros, en cambio, criticaron tanto a Maluma como a López Beltrán, con el argumento de que ambos creen tener mayor autoridad ética y moral que otros. 



Escrito en: Maluma Concierto José Ramón López Beltrán Viral

               


