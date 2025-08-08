¿Karma? Millonario muere corneado por búfalo que intentaba cazar

Un cazador y millonario estadounidense, perdió la vida mientras cazaba en Sudáfrica, pues fue cornado por un búfalo al que intentaba darle muerte para que formara parte de su colección.

Se trata de Asher Watkins, un millonario texano que era miembro del polémico y exclusivo Dallas Safari Club.

Watkins se encontraba de viaje en Sudáfrica con la idea de conseguir nuevos trofeos que exhibir como parte de su propiedad, sin imaginar lo que el destino le tenía preparado, pues sería su última cacería.

Y es que el millonario estaba tras la caza de un ejemplar conocido como 'Muerte negra': un búfalo del Cabo, en la provincia de Limpopo. Según detallan medios internacionales.

Sin embargo, cuando el cazador se encontraba armado y listo para hacerse con el búfalo, el animal actuó bajo sus instintos para defenderse y, embistiendo al hombre, consiguió cornearlo, provocándole la muerte al instante.

¿Quién era el cazador Asher Watkins?

Residente de Texas, Asher era conocido por ser un millonario amante de la caza y se desicaba a la “la vida de campo de alto nivel”.

Formaba parte del Dallas Safari Club y también era director de Watkins Ranch Group, la cual se especializa en ranchos multimillonarios del sur de Estados Unidos.

En sus perfiles de redes sociales, el millonario solía compartir fotografías de él presumiendo sus 'trofeos' de caza. Imágenes que por supuesto, eran blanco de polémicas entre internautas y asociaciones animalistas.

Coenraad Vermaak Safari, la empresa que organizaba el safari donde falleció Asher, lamentó lo ocurrido con éste, externando sus condolencias a los familiares del cazador.

En tanto, gracias a testigos, se sabe que el búfalo consiguió huir ileso del ataque de Watkins.

