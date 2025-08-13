Una joven mujer, de solo 25 años, murió luego de una cirugía estética en una clínica de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La mujer habría viajado desde Saltillo, Coahuila, para someterse a una liposucción.

Los hechos ocurrieron en una clínica ubicada en el Edificio Médico de Especialistas, en Avenida Hidalgo, 2532, colonia Obispado.

¿Quién era la joven de Saltillo que murió tras someterse a una cirugía estética en Monterrey?

La mujer que perdió la vida, tras someterse a un procedimiento estético, fue identificada como Jaqueline Yamileth Briones Torres. Quién habría solicitado financiamiento para su cirugía a través de una financiera, llamada Toque Divino, que realiza tandas para mujeres con sede en Saltillo, Coahuila.

Ya que según muestra en una publicación de Facebook, la joven había sido la paciente número 973 de la financiera.

¿Cómo murió Jaqueline Yamileth Briones Torres?

Durante la intervención, Yamileth presentó una hemorragia severa que llevo a que el personal de la clínica la trasladará de emergencia al Hospital Universitario. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció apenas minutos después de haber sido ingresada.

Trascendió que el cirujano responsable de su cirugía abandonó el lugar luego de la complicación, y que fue el anestesiólogo quien se encargó de su traslado al hospital.

¿Qué se sabe sobre el caso de Yamileth, la joven de Saltillo que murió tras cirugía estética?

Según detalló la periodista Yadith Valdez, Yamileth habría vendido su auto para cubrir parte de su operación.

El fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que el inmueble ya fue asegurado y que se realizará un cateo para conocer si el establecimiento opera con legalidad y cuenta con todos los permisos. Hasta el momento nadie ha sido detenido.

Además, se esperan los resultados de la autopsia, ya que estos son clave para esclarecer si hubo negligencia médica o alguna complicación por alguna condición de salud previa.