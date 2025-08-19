'Lord Trolebús': joven se vuelve viral por apartar lugar con su mochila en el transporte público

La Ciudad de México fue escenario de una nueva polémica en el transporte público luego de que un joven, apodado “Lord Trolebús”, protagonizara un insólito incidente al negarse a ceder un asiento ocupado por su mochila. El hecho, registrado en video y compartido en redes sociales, se volvió rápidamente viral, generando un intenso debate sobre el respeto a las normas de convivencia en espacios colectivos.

Un asiento para él y otro para su mochila

El episodio ocurrió en la ruta del Trolebús que circula por Perisur. De acuerdo con los testigos, una pasajera pidió al joven retirar su mochila para poder sentarse. Sin embargo, este respondió que había pagado dos pasajes: uno para él y otro para su pertenencia. Su explicación no convenció a los usuarios, quienes le recordaron que el transporte público no funciona como un servicio privado.

Entre comentarios y reclamos, otro pasajero intervino para señalarle que, si deseaba privacidad, debía usar un taxi o aplicación de viajes. La respuesta del joven no hizo más que aumentar la tensión, pues insistió en que su pago doble le daba derecho a ocupar dos lugares.

Reacciones y memes en redes sociales

El video del incidente se difundió primero en TikTok y después en X (antes Twitter), donde alcanzó miles de reproducciones en pocas horas. Mientras algunos criticaron la actitud del joven, la mayoría reaccionó con humor, creando memes y burlándose de la idea de “comprar” espacio adicional en el transporte público. Así, “Lord Trolebús” se sumó a la ya conocida lista de personajes virales bautizados como Lords y Ladies.

¿Se puede pagar un asiento extra en el Trolebús?

La controversia abrió la duda entre usuarios sobre si es legal ocupar dos lugares en este medio. Según el reglamento del Servicio de Transportes Eléctricos de CDMX, cada pasajero tiene derecho a un asiento y no es posible reservar espacio adicional. La norma busca garantizar la movilidad y seguridad de todos, evitando abusos que perjudiquen a otros viajeros.

El caso de “Lord Trolebús” expone los retos cotidianos en el transporte público capitalino: desde la falta de empatía hasta los intentos por imponer reglas personales. Aunque el joven defendió su postura como un derecho, la reacción colectiva mostró que la convivencia se basa en compartir y respetar los espacios comunes.

Más allá de la polémica, la escena dejó una enseñanza sobre la importancia de la cultura cívica en la movilidad urbana. Y como suele pasar en la era digital, lo que empezó como un viaje cotidiano terminó convertido en fenómeno viral.