Pensión IMSS: ¿Cuándo pagarán y quiénes recibirán aguinaldo este 2025?

La navidad ya está a la vuelta de la esquina, y muchos ya se preguntan por los tan anhelados aguinaldos, incluyendo a los pensionados.

¿Pero cuánto y cuándo llegará el aguinaldo? ¿Y quiénes van a recibirlo? Aquí te contamos todo lo que debes saber respecto a este tema.

¿Quiénes reciben aguinaldo de la Pensión del IMSS?

Aunque el aguinaldo es una prestación obligatoria para todos los trabajadores formales, no ocurre lo mismo con aquellos que ya se encuentran pensionados, pues el aguinaldo no es un beneficio para todos los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La prestación está destinada exclusivamente a aquellos que se pensionaron bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973. Esto incluye a quienes reciben una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o por Vejez bajo dicha ley.

Por el contrario, las personas que se pensionaron bajo la Ley del Seguro Social vigente a partir del 1 de julio de 1997 no son elegibles para recibir este pago.

La única excepción son aquellos que, bajo la Ley de 1997, eligieron la modalidad de renta vitalicia al momento de su retiro, ya que su contrato con una aseguradora sí puede incluir esta prestación.

¿Cuándo pagan el aguinaldo de la Pensión IMSS?

La buena noticia para los pensionados del IMSS que sí pueden esperar su aguinaldo este 2025, es que el pago se realizará en una sola exhibición durante el mes de noviembre.

Este beneficio anual será depositado directamente en las cuentas bancarias de los pensionados, junto con su mensualidad ordinaria, ofreciendo un ingreso adicional para las próximas festividades.

El pago del aguinaldo para los pensionados del IMSS está programado para el lunes 3 de noviembre de 2025. Esta fecha coincide con el primer día hábil del mes, tal como lo establece el calendario oficial del instituto.

El IMSS reitera que el aguinaldo corresponde a una mensualidad de la cuantía de la pensión, sin incluir asignaciones familiares o ayudas asistenciales. Si tienes alguna duda o aclaración sobre este pago, el instituto pone a disposición el número telefónico 800 623 2323.

