Pensión IMSS: ¿Cómo solicitar el aumento del 15% y cuáles son los requisitos?

El IMSS anunció que a partir del 1 de septiembre algunos pensionados recibirán un aumento del 15% en el monto que reciben de su pensión, ¿pero cómo puedes hacerte acreedor a este beneficio? Este es el proceso para que puedas solicitarlo.

¿Cómo incrementar la pensión del IMSS?

Este aumento a las pensiones anunciado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), busca equilibrar las finanzas de los adultos mayores sin dependientes económicos.

Este beneficio está dirigido a aquellos pensionados que no tienen cónyuge, concubina, hijos menores de edad o en estudios, ni padres que dependan económicamente de ellos.

La iniciativa tiene como objetivo principal compensar la ausencia de las llamadas asignaciones familiares, que son pagos adicionales otorgados a quienes sí tienen dependientes económicos registrados.

El aumento del 15% se verá reflejado directamente en el depósito de la pensión del 1 de septiembre de 2025. Aplica únicamente para los pensionados bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 que cumplan con los criterios de ayuda asistencial.

Es importante destacar que el procedimiento para acceder a este aumento no es automático. Los interesados deben presentar una solicitud en la unidad del IMSS correspondiente , cumpliendo con la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente con fotografía.

vigente con fotografía. Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses.

con una antigüedad máxima de tres meses. Clave Única de Registro de Población (CURP).

La información en la documentación debe coincidir con la que el IMSS tiene registrada en su sistema para evitar el rechazo del trámite.

Una vez aprobada la solicitud, el monto actualizado de la pensión se depositará directamente en las cuentas bancarias que los pensionados tengan registradas en instituciones con convenio con el IMSS, como Bancomer, Banamex, Banco del Bienestar, Banorte y Santander, entre otras.