Finanzas Regreso a clases Wall Street AUTOS

PENSIÓN IMSS

Pensión IMSS: ¿Cómo solicitar el aumento del 15% y cuáles son los requisitos?

El IMSS otorga aumento del 15% a la pensión de estos adultos mayores 

Pensión IMSS: ¿Cómo solicitar el aumento del 15% y cuáles son los requisitos?

Pensión IMSS: ¿Cómo solicitar el aumento del 15% y cuáles son los requisitos?

EL SIGLO

El IMSS anunció que a partir del 1 de septiembre algunos pensionados recibirán un aumento del 15% en el monto que reciben de su pensión, ¿pero cómo puedes hacerte acreedor a este beneficio? Este es el proceso para que puedas solicitarlo. 

¿Cómo incrementar la pensión del IMSS?

Este aumento a las pensiones anunciado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), busca equilibrar las finanzas de los adultos mayores sin dependientes económicos.

Este beneficio está dirigido a aquellos pensionados que no tienen cónyuge, concubina, hijos menores de edad o en estudios, ni padres que dependan económicamente de ellos. 

La iniciativa tiene como objetivo principal compensar la ausencia de las llamadas asignaciones familiares, que son pagos adicionales otorgados a quienes sí tienen dependientes económicos registrados.

El aumento del 15% se verá reflejado directamente en el depósito de la pensión del 1 de septiembre de 2025. Aplica únicamente para los pensionados bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 que cumplan con los criterios de ayuda asistencial.

IMSS: ¿Puedes perder la pensión por viudez si te vuelves a casar?
VER MÁS IMSS: ¿Puedes perder la pensión por viudez si te vuelves a casar?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió nuevas resoluciones al respecto.

¿Cómo aumentar la pensión del IMSS?


Es importante destacar que el procedimiento para acceder a este aumento no es automático. Los interesados deben presentar una solicitud en la unidad del IMSS correspondiente, cumpliendo con la siguiente documentación:


    

  • Identificación oficial vigente con fotografía.
    • 

  • Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses.
    • 

  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
    • 



La información en la documentación debe coincidir con la que el IMSS tiene registrada en su sistema para evitar el rechazo del trámite.


Una vez aprobada la solicitud, el monto actualizado de la pensión se depositará directamente en las cuentas bancarias que los pensionados tengan registradas en instituciones con convenio con el IMSS, como Bancomer, Banamex, Banco del Bienestar, Banorte y Santander, entre otras. 


Además, quienes realicen el trámite durante el año y cumplan con los requisitos verán el aumento reflejado en el mes siguiente a la aprobación de su solicitud.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Finanzas

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: requisitos pensión IMSS IMSS aumento

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Finanzas
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Pensión IMSS: ¿Cómo solicitar el aumento del 15% y cuáles son los requisitos?


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407935

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx