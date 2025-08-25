Coahuila AHMSA Seguridad Pública Monclova Congreso de Coahuila Coahuila

AHMSA

Paga AHMSA millonarias sumas a trabajadores “fantasmas”

SERGIO ALEJANDRO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Un análisis realizado por trabajadores de AHMSA reveló que varios de los empleados que aparecen en la nómina filtrada el fin de semana, tienen más de dos años fuera de la siderúrgica, y algunos incluso viven desde entonces fuera del Estado.

Esta situación, señalan, muestra que aparentemente es una nómina de empleados "fantasma" que físicamente no están pero alguien cobra gruesos sus salarios.

El representante obrero disidente Juan Ervey Valenzuela de la Torre, denunció irregularidades en la nómina filtrada de Altos Hornos de México (AHMSA), donde aparecen sueldos superiores a 200 mil pesos.

Valenzuela señaló que, en el documento en circulación desde el fin de semana, figuran funcionarios como Francisco Correa, con 189 mil pesos mensuales, y Roberto Acosta, con 203 mil pesos.


Estos montos, dijo, contrastan con la realidad de miles de trabajadores que llevan años sin recibir salario ni liquidaciones, lo que ha generado enojo e indignación colectiva.


El representante obrero sostuvo que se trata de un desvío de recursos y cuestionó la actuación del síndico de la quiebra, a quien acusó de falta de transparencia.


Explicó que dentro del concurso mercantil se repiten prácticas poco claras que únicamente benefician a funcionarios y allegados.

Lista con inconsistencias y firmas sin fecha


Valenzuela destacó que la nómina filtrada carece de fechas, aunque contiene firmas, lo que pone en duda su autenticidad. Añadió que muchas de las personas enlistadas abandonaron AHMSA desde hace más de dos años, pero aparecen con percepciones millonarias en 2025.


“Eso muestra que están engañando incluso a la jueza responsable del proceso”, declaró. Asimismo, dijo que es vergonzoso que se pretendan justificar pagos a funcionarios inexistentes mientras se mantiene en el abandono a los trabajadores reales.


El dirigente cuestionó además al actual secretario general sindical, a quien acusó de estar alineado con la empresa y no defender los intereses de la base trabajadora. “Sigue siendo juez y parte con la empresa”, recalcó.


Llaman a la calma pero exigen transparencia


Valenzuela aseguró que, pese al coraje, los obreros se mantendrán en calma para no caer en provocaciones que puedan ser utilizadas en su contra para frenar el proceso de venta de AHMSA.


Subrayó que los trabajadores solo exigen transparencia y el cumplimiento del contrato colectivo, pues los funcionarios cobran millones mientras la base lleva tres años sin salario. Concluyó invitando a los obreros a mantener la confianza en el movimiento: “Esto lo hacemos por todos, no solo por unos cuantos, porque exigimos justicia laboral”.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx