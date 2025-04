No querrás estar sentado mucho tiempo al saber que puedes padecer esta afección

Una de las mayores amenazas para la salud del ser humano es el sedentarismo. Si bien, el estilo de vida actual trae consigo la necesidad de permanecer varias horas sentado durante el día, no destinar espacios para mantenerse activo puede resultar en importantes repercusiones que mermarán tu calidad de vida.

La alarma se enciende sobre todo en personas cuyas rutinas diarias exigen situarse en un asiento durante la mayor parte del día, puesto que, según refiere Mayo Clinic, investigaciones han concluido que quienes permanecen sentados más de ocho horas por día sin actividad física, tienen un riesgo de morir similar a los riesgos causados por la obesidad y por fumar.

Además, la falta de actividad física reduce la circulación sanguínea, lo que facilita la formación de coágulos. A esta afección se le llama trombosis, una de las principales causes de muerte a nivel mundial.

Peligro mortal

La trombosis puede afectar no solo a adultos, si no también a personas cada vez más jóvenes, sobre todo a gamers. Durante el confinamiento de COVID-19, el sedentarismo prolongado y el uso excesivo de la televisión o videojuegos se relacionaron con el aumento de los casos de tromboembolismos venosos (TEV) en jóvenes de 15 años, cuando la edad en la que suelen aparecer es a los 60, según José A. Páramo Fernández, ex presidente de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH).

El peligro no termina en la formación de los coágulos, si no que también pueden viajar a través de las arterias hacia otras partes del organismo ocasionando daños importantes o incluso necrosis, lo que puede derivar en la amputación de la extremidad afectada.

En caso de viajar al corazón, se es propenso a sufrir infartos de miocardio; si del cerebro se trata, podría ocurrir un infarto cerebral, mientras que si arriba a las piernas o pulmones puede ocasionar trombosis venosa profunda (TVP) o embolia pulmonar (EP). Ésta última puede ser mortal.

¿Se puede disminuir el riesgo aunque pase mucho tiempo sentado?

La respuesta es sí, de acuerdo con investigaciones referidas en el sitio de Mayo Clinic. En él se detalla que un análisis de 13 estudios de datos pertenecientes a más de un millón de personas arrojó que 60 a 70 minutos de actividad física moderadamente intensa al día contrarrestaban los efectos de estar sentado durante largos períodos de tiempo.

En suma, si la rutina exige que permanezcas en tu asiento durante un tiempo prolongado, la clínica emitió una serie de recomendaciones útiles para cuidar tu salud:

Tomar descansos , ponerse de pie y realizar estiramientos cada 30 minutos.

, ponerse de pie y realizar estiramientos cada 30 minutos. Ponerse de pie al hablar por teléfono o mirar la televisión.

al hablar por teléfono o mirar la televisión. Trabajar en un escritorio de pie o improvisar con una mesa alta o un mostrador.

o improvisar con una mesa alta o un mostrador. Caminar durante las reuniones en lugar de sentarse en la sala de conferencias.

durante las reuniones en lugar de sentarse en la sala de conferencias. Utiliza las escaleras en lugar del elevador.

También aconseja colocar la superficie de trabajo en un escritorio vertical sobre una máquina de correr con el propósito de permanecer en movimiento de baja intensidad. Esto puede ser especialmente viable en casos de home office.

El movimiento y la actividad física no sólo previenen la trombosis, si no que contribuyen de forma significativa a la salud general y a la calidad de vida, tanto presente como futura.

