¿Nicolás Maduro anunció que dejará el poder, como dice un video que circula en redes?

En los últimos días, un video que circula en redes sociales generó revuelo al mostrar al presidente venezolano Nicolás Maduro diciendo que liberará a los presos políticos y se retirará “sin nostalgias del poder”. La publicación, que acumula más de 900 mil visualizaciones, fue interpretada como una renuncia oficial. Sin embargo, el fragmento está sacado de contexto: Maduro no hizo una declaración personal, sino que leyó un discurso histórico del expresidente Cipriano Castro.

La cita fue parte de un acto oficial realizado el 22 de agosto de 2025, en el marco de la jornada “En Defensa de la Soberanía y la Paz de Venezuela”. En el video original, disponible en el canal oficial de Maduro, se aclara que se trata de una lectura de una proclama de 1902, en respuesta al bloqueo naval impuesto por potencias europeas.

¿Hubo liberación masiva de presos políticos?

Otro de los rumores que acompañan al video viral es que Nicolás Maduro habría ordenado la liberación de todos los presos políticos. Esta afirmación también es falsa. Si bien el 24 de agosto se registró la liberación de 13 personas —ocho bajo libertad condicional y cinco con arresto domiciliario— no existe evidencia de una orden general de liberación. Ni los medios oficiales ni las redes del mandatario han confirmado tal medida.

Medios de verificación como Efecto Cocuyo y Cazadores de Fake News desmintieron esta información, calificándola como desinformación. Además, en el mismo discurso, Nicolás Maduro reafirmó su posición frente a Estados Unidos, acusando al gobierno norteamericano de intentar un “zarpazo terrorista militar” contra Venezuela.

El contexto político detrás del discurso

La circulación del video se da en medio de una escalada de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. El gobierno estadounidense ha aumentado la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, mientras despliega fuerzas militares en el Caribe. En este clima, cualquier declaración del presidente venezolano se interpreta con lupa, y los contenidos fuera de contexto se viralizan rápidamente.

Maduro, lejos de anunciar su retiro, reafirmó su compromiso con la defensa del régimen y la soberanía nacional. La cita de Cipriano Castro fue utilizada como recurso retórico para reforzar su discurso, no como una confesión personal.

https://youtu.be/qm2NGexCVWA

¿Qué dice realmente el video?

En el minuto 47:33 del video original, se escucha a Nicolás Maduro decir: “Abro las puertas de todas las cárceles de la república para los detenidos políticos que aún permanecen en ellas (…) estoy listo para la separación a mi vida quedando siempre mi espada al servicio de la república”. Pero justo antes, aclara que está leyendo un texto histórico. Esta parte fue omitida en el fragmento viral, lo que generó la confusión.

La manipulación del contenido y su difusión sin contexto son prácticas comunes en redes sociales, especialmente en momentos de alta tensión política. Por eso, es clave verificar las fuentes antes de compartir información.

