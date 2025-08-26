Torreón CONAGUA SISTEMA VIAL ABASTOS-INDEPENDENCIA AYUNTAMIENTO DE TORREÓN Seguridad Pública Simas

Realizarán nueva audiencia contra agente del GRT acusado de homicidio en ejido Nuevo Mieleras

El agente municipal fue vinculado a proceso y mantendrá la medida cautelar de prisión preventiva en las instalaciones del Cereso Varonil de Torreón

EL SIGLO DE TORREÓN

Este miércoles 27 de agosto, se celebrará una nueva audiencia del caso contra Julián de Jesús "NN", de 26 años de edad, agente del Grupo de Reacción de Torreón (GRT) de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que fuera vinculado a proceso el pasado mes de abril, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido con alevosía y ventaja en contra de Rolando Medina, de 32 años, durante el desalojo registrado en el ejido Nuevo Mieleras.

Zuriel Rosas, abogado defensor jurídico de la familia de la víctima, detalló que la audiencia se celebrará en el Centro de Justicia Penal de Torreón, en la que se habrá de resolver la prórroga de solicitud de información que se realizó semanas atrás, en la que se pide una extensión de tres meses más.

“Precisamente esa solicitud (es) porque hay pruebas por parte de la Fiscalía, datos de prueba que se tiene que aportar y también por parte de la asesoría jurídica tenemos algunos dictámenes periciales que se están elaborando precisamente para depurar el juicio, tener más elementos y poder irnos a un juicio que pueda ser contundente”, explicó el abogado.



Mencionó que actualmente el caso se encuentra en etapa de investigación complementaria, en al que dijo se “se resuelve una ampliación, se había otorgado anteriormente en la vinculación a proceso, una etapa de investigación complementaria de tres meses y ahora nos vamos a petición de la fiscalía y de la asesoría jurídica otros tres meses más para complementar y como decimos los abogados ‘para amarrar más el asunto’ y tener más pruebas y poder irnos a un juicio”.

El asesor jurídico de la familia de la víctima, dijo que se tienen la confianza, pues “sin duda estamos ante hechos que nadie puede negar, existe una persona que fue asesinada de manera violenta por servidor público, por un policía. Hay un video que es prueba contundente, que lo grabó la propia hermana de Rolando que se ve la madre de Rolando en el lugar cuando le disparan a su hijo”.


Como se informó, fue en la audiencia celebrada el 14 de abril y que se extendió por siete horas, en la que el Juez de Control encontró la evidencia suficiente para vincular a proceso al agente municipal, quien además mantendrá la medida cautelar de prisión preventiva justificada, a cumplirse en las instalaciones del Cereso Varonil de Torreón.

ID: 2409179

      


elsiglo.mx