MTV VMAs 2025 revelan sus nominaciones estelares e inician la cuenta regresiva

La edición 41 de los MTV Video Music Awards ya tiene fecha, sede y una lista de nominados que promete una noche inolvidable

LUCERO ESQUIVEL

Desde su creación en 1984, los MTV Video Music Awards (VMAs) se han convertido en una de las premiaciones más importantes del panorama musical, celebrando anualmente los mejores videos, colaboraciones y artistas que definen cada época.

A lo largo de los años, esta ceremonia ha sido el escenario de momentos icónicos, y este 2025 no parece ser la excepción: ya se conocen los nominados y la sede oficial para una noche que seguramente dará de qué hablar.

¿Quiénes dominan las nominaciones de los MTV VMAs 2025?

Lady Gaga encabeza la lista con 12 nominaciones, incluidas Video del Año, Artista del Año, Canción del Año y Mejor Álbum, siendo esta la tercera vez que lidera las nominaciones, consolidando su lugar como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea.


Detrás de ella se encuentra Bruno Mars con 11 nominaciones, mientras que Kendrick Lamar acumula 10, otras de las artistas destacadas son ROSÉ de BLACKPINK y Sabrina Carpenter, ambas con 8 nominaciones, lo que demuestra su fuerza e impacto actual en la industria.


Entre las categorías más relevantes, destacan:


Video del Año


    

  • Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With A Smile”
    • 

  • ROSÉ & Bruno Mars – “APT”
    • 

  • Kendrick Lamar – “Not Like Us”
    • 

  • Billie Eilish – “Birds of a Feather”
    • 

  • Sabrina Carpenter – “Manchild”
    • 

  • Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”
    • 

  • The Weeknd & Playboi Carti – “Timeless”
    • 



Artista del Año


    

  • Lady Gaga
    • 

  • Beyoncé
    • 

  • Taylor Swift
    • 

  • Kendrick Lamar
    • 

  • Bad Bunny
    • 

  • The Weeknd
    • 

  • Morgan Wallen
    • 



Canción del Año


    

  • Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With A Smile”
    • 

  • Ed Sheeran – “Sapphire”
    • 

  • ROSÉ & Bruno Mars – “APT”
    • 

  • Billie Eilish – “Birds of a Feather”
    • 

  • Tate McRae – “Sports Car”
    • 



Mejor Álbum


    

  • Lady Gaga – Mayhem
    • 

  • Kendrick Lamar – GNX
    • 

  • Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet
    • 

  • Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
    • 

  • The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
    • 

  • Morgan Wallen – I’m The Problem
    • 


 ¿Dónde y cuándo se celebrarán los MTV VMAs 2025?


La gala se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre de 2025 en la UBS Arena, ubicada en Elmont, Nueva York.


En México, la transmisión podrá seguirse en vivo por MTV, CBS, la plataforma de streaming Paramount+, o de forma gratuita por Pluto TV, tanto en su versión web como en aplicación.


Hasta el momento no se ha confirmado quién será la persona que conducirá el evento, ni tampoco los presentadores que participarán a lo largo de la noche.


               
               


               

               
               

               
               
               
