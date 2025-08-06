Selena Gomez lanza Rare Eau de Parfum el perfume que huele a inclusión

Selena Gomez ha dado un nuevo paso en su compromiso con la inclusión al lanzar un perfume pensado especialmente para personas con movilidad reducida.

Con este innovador producto, la artista demuestra que el mundo de la belleza también puede ser accesible, sin dejar de lado el lujo y la sofisticación.

Inspirada por su experiencia personal con el lupus, Selena colaboró con expertos para diseñar un frasco funcional y elegante que cualquiera pueda usar, reafirmando así la misión de su marca: empoderar desde la autenticidad.

Rare Beauty busca enaltecer la belleza individual de cada persona

¿Quién es Selena Gomez y cómo nació Rare Beauty?

Selena Gomez es una cantante, actriz y productora estadounidense que ha ganado fama mundial tanto por su carrera artística como por su activismo social.

Conocida por su trabajo en series como Los Hechiceros de Waverly Place y películas como Monte Carlo, también ha desarrollado una exitosa carrera musical y empresarial.

En 2020, Selena fundó Rare Beauty, una marca de cosméticos con un enfoque centrado en la autenticidad, la salud mental y la inclusión.

La marca ha destacado por ofrecer productos de maquillaje de alta calidad mientras promueve el amor propio y la diversidad, destinando un porcentaje de sus ingresos a iniciativas de salud emocional a través del Rare Impact Fund.

¿Por qué creó Rare Eau de Parfum?

Rare Beauty dio un paso más hacia la inclusión al lanzar su primer perfume, Rare Eau de Parfum, una fragancia diseñada especialmente para ser utilizada por personas con movilidad reducida.

Selena Gomez, quien ha hablado abiertamente sobre su lucha contra el lupus —una enfermedad autoinmune que le ha afectado la movilidad en las manos—, colaboró con ingenieros de empaques y terapeutas de manos para crear un frasco accesible.

El resultado fue un diseño ergonómico, con una bomba de gran tamaño que permite ser presionada con cualquier parte de la mano o el cuerpo, además de una tapa fácil de girar y desbloquear.

El perfume es vegano, libre de crueldad animal, sin parabenos y dermatológicamente probado, lo que lo hace apto para pieles sensibles.

¿Cuál es el olor de la fragancia de Rare Beauty?

La fragancia pertenece a la familia cálida y especiada. Abre con notas de caramelo, pistacho y pimienta rosa, continúa con vainilla, jengibre y granos de cacao, y finaliza con sándalo, haba tonka y almizcles de la piel. Fue creada por el reconocido perfumista Jérôme Epinette y está elaborada en Francia con ingredientes de origen global.

¿Cuál será su costo?

Rare Eau de Parfum estará disponible a partir del 7 de agosto de 2025 en tiendas como Sephora, con un precio de 1,850 pesos mexicanos.