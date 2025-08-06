Espectáculos Famosos Ninel Conde La Casa de los Famosos México Películas

Famosos

Yolanda Andrade regresa a TV y revela dos diagnósticos incurables

Yolanda Andrade regresa a TV y revela dos diagnósticos incurables

Yolanda Andrade regresa a TV y revela dos diagnósticos incurables

FÁTIMA MARTÍNEZ

A más de dos años de haber enfrentado un aneurisma cerebral, Yolanda Andrade reapareció en televisión y conmovió profundamente al público al revelar aspectos inéditos sobre su estado de salud y el desafiante proceso de recuperación que ha vivido.

Durante una entrevista reciente, la conductora de Montse & Joe reapareció en la Ciudad de México tras una temporada en Tulum. Allí, compartió detalles sobre el diagnóstico que le han dado los especialistas y habló con honestidad sobre su estado actual.

¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade?

Desde que en 2023 fue diagnosticada con un aneurisma cerebral, la salud de Yolanda Andrade ha sido motivo de inquietud entre sus seguidores. En esta nueva aparición, no solo sorprendió por regresar a la televisión, sino también por la valentía con la que abordó su situación. La conductora reveló que, de acuerdo con los médicos, eventualmente podría perder la capacidad de caminar y hablar.

En conversación con el programa Telediario, Yolanda se mostró fuerte y serena ante la adversidad. Reconoció que está enfrentando enfermedades incurables, pero también dejó ver una actitud consciente, resiliente y realista frente al futuro.



“Tengo una enfermedad degenerativa y, poco a poco, bueno, los doctores me han ayudado mucho, poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar”, detalló.




Asimismo, la compañera de Montserrat Oliver expresó su profundo agradecimiento por las muestras de cariño y el apoyo que ha recibido, tanto de sus seguidores como de colegas del medio artístico, en estos momentos tan difíciles.




“Sabes que siento algo espectacular en mi persona porque hay mucha gente que me abraza, que no sabía que me conocía, para mí era algo natural, gente que me abraza, que reza por mí, eso no hay manera, amigos que hace muchos años no aparecían ahora aparecen cuando más lo necesito”, agregó.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Yolanda Andrade Famosos

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Yolanda Andrade regresa a TV y revela dos diagnósticos incurables


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404473

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx