Yolanda Andrade regresa a TV y revela dos diagnósticos incurables

A más de dos años de haber enfrentado un aneurisma cerebral, Yolanda Andrade reapareció en televisión y conmovió profundamente al público al revelar aspectos inéditos sobre su estado de salud y el desafiante proceso de recuperación que ha vivido.

Durante una entrevista reciente, la conductora de Montse & Joe reapareció en la Ciudad de México tras una temporada en Tulum. Allí, compartió detalles sobre el diagnóstico que le han dado los especialistas y habló con honestidad sobre su estado actual.

¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade?

Desde que en 2023 fue diagnosticada con un aneurisma cerebral, la salud de Yolanda Andrade ha sido motivo de inquietud entre sus seguidores. En esta nueva aparición, no solo sorprendió por regresar a la televisión, sino también por la valentía con la que abordó su situación. La conductora reveló que, de acuerdo con los médicos, eventualmente podría perder la capacidad de caminar y hablar.

En conversación con el programa Telediario, Yolanda se mostró fuerte y serena ante la adversidad. Reconoció que está enfrentando enfermedades incurables, pero también dejó ver una actitud consciente, resiliente y realista frente al futuro.

“Tengo una enfermedad degenerativa y, poco a poco, bueno, los doctores me han ayudado mucho, poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar”, detalló.

Asimismo, la compañera de Montserrat Oliver expresó su profundo agradecimiento por las muestras de cariño y el apoyo que ha recibido, tanto de sus seguidores como de colegas del medio artístico, en estos momentos tan difíciles.