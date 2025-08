Críticas de Bobby Pulido contra Ninel Conde se viralizan: Cuestiona su talento

La polémica en torno a Ninel Conde vuelve a encenderse tras las recientes declaraciones del cantante Bobby Pulido, quien reveló detalles de su difícil experiencia trabajando junto a la actriz en la telenovela Fuego en la sangre. Pulido no dudó en cuestionar la calidad vocal de la cantante y actriz, asegurando que ella requiere autotune para cantar.

En una pasa entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que rápidamente se volvió viral en TikTok, Bobby Pulido recordó cómo fue compartir escena con Ninel durante la producción de este melodrama de Televisa, transmitido en 2008. Pulido interpretó a Cruz, mientras que Conde dio vida a Rosario Montes, personaje que catapultó su carrera actoral.

El cantante confesó que su paso por Fuego en la sangre no fue sencillo, principalmente porque no se sentía seguro con su español, ya que había vivido varios años en Estados Unidos. Esta inseguridad, según contó, generó tensión con Ninel, quien no mostró la paciencia necesaria ante sus dificultades lingüísticas.

“Ninel no fue la compañera más amable. Lo que me afectaba era que no me sentía seguro con el español”, comentó Pulido en el pódcast donde surgieron las críticas.

Además, lanzó una comparación que causó revuelo en redes sociales: así como él necesitaba ayuda para comunicarse bien en español, Ninel, según él, también depende de herramientas tecnológicas para cantar, en especial del autotune.

“Si le dijera que cantemos juntos en vivo sin autotune, seguro me pondría impaciente con ella”, dijo Pulido, dejando en claro la falta de apoyo que sintió por parte de la actriz durante el proyecto.

Estas palabras han desatado un debate en redes sobre el verdadero talento vocal de Ninel Conde, cuyo estilo musical suele enfocarse más en el espectáculo visual que en la técnica tradicional. La acusación de que “necesita autotune” no pasó desapercibida y suma una nueva polémica en la carrera de la llamada “Bombón asesino”.