Cultura Teatro Cultura Columnas

MOORELEAR

Moorelear rendirá homenaje al artista Hugo Ortiz y sus Calaveras del Montón

Con talleres de cartonería, murales y concursos se honrará la memoria de este artista lagunero

Moorelear rendirá homenaje al artista Hugo Ortiz y sus Calaveras del Montón

Moorelear rendirá homenaje al artista Hugo Ortiz y sus Calaveras del Montón

SAÚL RODRÍGUEZ

La asociación civil Moorelear dio a conocer este martes que se le realizará un homenaje al maestro Hugo Ortiz, artista fallecido en junio pasado y creador de la exposición de cartonería Las Calaveras del Montón, esto el próximo 31 de octubre durante un desfile de catrinas, en el marco de un festival de Día de Muertos que llevará el nombre del mencionado artista.

“Es la sexta edición del desfile de catrinas, el cual surgió por la petición de Hugo. Cuando inició Moorelear hace nueve años, él siempre ponía su altar, su ofrenda de muertos aquí en la Morelos”.

Fallece el arquitecto y escenógrafo Hugo Ortiz Nájera, creador de las Calaveras del Montón

VER MÁS Fallece el arquitecto y escenógrafo Hugo Ortiz Nájera, creador de las Calaveras del Montón

El artista lagunero falleció el miércoles en Torreón a los 74 años tras complicaciones de salud

Rosario Pedraza, coordinadora de Moorelear, agregó que también se ha abierto la convocatoria para el concurso Calaveras del Montón. La organización de esta iniciativa recae en dos alumnos del artista: Alejandra Iturralde y Gerardo Escobedo.



“Ellos van a dar los talleres de cartonería. Ya van a empezar. Ya pueden inscribirse en la página de Moorelear. Los talleres son gratuitos. Tenemos ya patrocinadores que nos van a facilitar el material y los talleristas también van a donar su tiempo. Entonces ya pueden empezar”.




También podrán participar aquellos interesados que ya cuenten con alguna calavera de cartón similar a las fabricadas por el maestro Hugo Ortiz, pues Moorelear pretende continuar con su legado. El concurso se realizará durante el desfile de catrinas, el cual se pretende que parta del Canal de la Perla y tome el Paseo Morelos.

'Calaveritas del Montón', la exposición de Hugo Ortíz que celebra el Día de Muertos
VER MÁS 'Calaveritas del Montón', la exposición de Hugo Ortíz que celebra el Día de Muertos
Son 80 las piezas de cartonería que conforman el acervo de las 'Calaveritas del Montón'

Rosario Pedraza también compartió que se prepara la realización de un mural en memoria de Hugo Ortiz y el cual contará con la dirección de David Barragán. Esta obra estará abierta a todo el público que guste participar. Tanto los talleres como la convocatoria al mural estarán comenzarán la primera semana de septiembre.




“¿Por qué lanzamos tan precipitadamente este desfile de catrinas y el concurso de Calaveras del Montón? Por el tiempo que lleva la cartonería en el secado. Y los trajes de catrinas también son muy laboriosos, entonces requieren más tiempo”.




Los talleres de cartonería tendrán sedes como el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC), Hotel del Paseo y el Hotel Calvete. Para más información se dispone la página de Facebook de Moorelear AC.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Cultura

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Moorelear Hugo Ortiz Calaveras del Montón

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Cultura
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Moorelear rendirá homenaje al artista Hugo Ortiz y sus Calaveras del Montón


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407688

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx