Moorelear rendirá homenaje al artista Hugo Ortiz y sus Calaveras del Montón

La asociación civil Moorelear dio a conocer este martes que se le realizará un homenaje al maestro Hugo Ortiz, artista fallecido en junio pasado y creador de la exposición de cartonería Las Calaveras del Montón, esto el próximo 31 de octubre durante un desfile de catrinas, en el marco de un festival de Día de Muertos que llevará el nombre del mencionado artista.

“Es la sexta edición del desfile de catrinas, el cual surgió por la petición de Hugo. Cuando inició Moorelear hace nueve años, él siempre ponía su altar, su ofrenda de muertos aquí en la Morelos”.

Rosario Pedraza, coordinadora de Moorelear, agregó que también se ha abierto la convocatoria para el concurso Calaveras del Montón. La organización de esta iniciativa recae en dos alumnos del artista: Alejandra Iturralde y Gerardo Escobedo.

“Ellos van a dar los talleres de cartonería. Ya van a empezar. Ya pueden inscribirse en la página de Moorelear. Los talleres son gratuitos. Tenemos ya patrocinadores que nos van a facilitar el material y los talleristas también van a donar su tiempo. Entonces ya pueden empezar”.

También podrán participar aquellos interesados que ya cuenten con alguna calavera de cartón similar a las fabricadas por el maestro Hugo Ortiz, pues Moorelear pretende continuar con su legado. El concurso se realizará durante el desfile de catrinas, el cual se pretende que parta del Canal de la Perla y tome el Paseo Morelos.

Rosario Pedraza también compartió que se prepara la realización de un mural en memoria de Hugo Ortiz y el cual contará con la dirección de David Barragán. Esta obra estará abierta a todo el público que guste participar. Tanto los talleres como la convocatoria al mural estarán comenzarán la primera semana de septiembre.

“¿Por qué lanzamos tan precipitadamente este desfile de catrinas y el concurso de Calaveras del Montón? Por el tiempo que lleva la cartonería en el secado. Y los trajes de catrinas también son muy laboriosos, entonces requieren más tiempo”.

Los talleres de cartonería tendrán sedes como el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC), Hotel del Paseo y el Hotel Calvete. Para más información se dispone la página de Facebook de Moorelear AC.