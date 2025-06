Fallece el arquitecto y escenógrafo Hugo Ortiz Nájera, creador de las Calaveras del Montón

Este jueves se reportó el fallecimiento del arquitecto Hugo Ortiz Nájera, célebre artista lagunero reconocido por su colección escultórica Calaveras del Montón, la cual se expuso por última vez en octubre pasado, en la galería del Teatro Isauro Martínez (TIM).

Según información compartida a este diario por el maestro Ángel Reyna, Ortiz Nájera falleció el pasado martes 10 de junio a las 20:30 horas en el Hospital General de Torreón, tras complicaciones por una enfermedad que padecía.

Su singular proyectó se remonta al año 1994, cuando conoció al maestro Felipe Ehrenberg y despertó en él un interés en la cultura y tradiciones mexicanas. El consejo otorgado fue que el lagunero debería hacer algo costumbrista. Entonces, el día de su cumpleaños, un 7 de octubre, alguien le regaló un libro sobre José Guadalupe Posada y entonces todo cobró sentido.

Fue en 1995 cuando, tras buscar al también maestro Gustavo Montes, inició la fabricación de las Calaveritas del Montón, piezas de cartonería inspiradas en la obra de Posada. El número de piezas fue creciendo con el tiempo, hasta sobrepasar las más de ochenta.

Sus creaciones representaban a personajes populares como la Catrina, pero también del ámbito artístico y literario de La Laguna como Rogelio Luévano, Enriqueta Ochoa, Raúl Esparza o José Méndez.

También fue escenógrafo y participó en varias obras de teatro montadas en La Laguna, como Hipótesis, de la maestra Magda Briones.

Sobre el tema de la muerte, llegó a comentar a esta casa editora que no le temía y que la veía tan sólo como un paso más en la vida, el cual todo el mundo tiene seguro.

“Es un paso. Yo no le tengo miedo. Mucha gente me dice si no me da miedo tanta calaverita. La primera vez trabajé en mi patio, con luna llena y todo eso. Decían que en esa casa espantaban. No, yo nunca he dicho nada. Soy un poco escéptico. La muerte es un paso, es un pasito nomás, algo que todos tenemos seguro”.