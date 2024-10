'Calaveritas del Montón', la exposición de Hugo Ortíz que celebra el Día de Muertos

En 1994, el arquitecto Hugo Ortíz tomó un curso con el fallecido artista Felipe Ehrenberg. En esa época, se buscaba que Torreón contara con un centro para creadores de artes visuales. Algo se encendió entonces dentro de Ortiz; tuvo un sumo interés en la cultura y tradiciones mexicanas.

“Le pregunté a Felipe Ehrenberg: Oiga, quiero hacer algo así artístico, ¿qué me recomienda?. Me dijo que hiciera algo costumbrista. Después me regalaron un libro sobre Guadalupe Posada, ‘Las Calaveras’, para mi cumpleaños el 7 de octubre. Lo vi y dije: ¡Ah! Esto es lo que voy a hacer”.

En el marco de la celebración del Día de Muertos, el maestro Hugo Ortiz está en la Galería de Arte Contemporáneo del Teatro Isauro Martínez (TIM). Va vestido de catrín y tiene pintada la mitad de su cara.

En unos momentos inaugurará su exposición Calaveras del Montón, donde muestra su colección de figuras en cartonería mexicana que realiza desde 1995. Hoy tiene en su acervo más de 80 piezas. En el lugar se respira un aroma a flores e incienso.

Hugo Ortiz señala una de las piezas, a una viuda. Dice que fue la primera que realizó. Su voz entrega más anécdotas y narra que después del curso de Ehrenberg buscó a Gustavo Montes, cuando Margara Garza era la directora del TIM. Esa fue la primera vez que montó la muestra en la misma galería del teatro.

Las calaveras invaden el lugar. Se han montado escenarios como un panteón y un mercado. En algunas de las lápidas se pueden leer los nombres de artistas importantes para La Laguna como Rogelio Luévano, Raúl Esparza, José Méndez, la poeta Enriqueta Ochoa o el torero Valente Arellano. También se puede apreciar a un grupo de mariachis, fotografías de amigos, flores de cempasúchil, veladoras derritiéndose sobre botellas de vino y papel picado.

Entre las figuras se aprecia un altar de muertos dedicado al empresario don Isauro Martínez. Hugo Ortiz tiene su propia postura sobre la muerte: dice que un paso más en la vida, al que no le teme.

“Es un paso. Yo no le tengo miedo. Mucha gente me dice si no me da miedo tanta calaverita. La primera vez trabajé en mi patio, con luna llena y todo eso. Decían que en esa casa espantaban. No, yo nunca he dicho nada. Soy un poco excepto. La muerte es un paso, es un pasito nomás, algo que todos tenemos seguro.