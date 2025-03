'Mis papás me inculcaron a hacer deporte', dice Oviedo el joven lagunero que recién se viralizó

El dos de marzo, el joven lagunero, Ricardo Oviedo, corrió el maratón Lala. Estaba muy emocionado cuando llegó a la meta, pero una sorpresa lo aguardaba en su teléfono móvil. Se había vuelto viral.

Una foto tomada por esta casa editora se compartió por todos lados. Ricardo dio muestra de compromiso para mantener su condición física y sin duda no pasó desapercibido por los usuarios en redes sociales, donde su imagen le ganó elogios.

A unas semanas, de que su vida sufriera algunos cambios por lo sucedido, el egresado de la carrera de Mercadotecnia charló con El Siglo de Torreón como parte del programa “Historias de laguneros”.

En el gimnasio donde entrena y trabaja, atendió a este diario para charlar de todo y fomentar en los laguneros el deseo de cuidar su cuerpo y por supuesto su salud.

¿Qué ajustes pasaron en su día a día tras dicha imagen?, fue lo primero que respondió a “El Defensor de la Comunidad”.

“Cambió en una cuestión social mi vida, en el sentido de que siempre se me ha reconocido entre la familia y los amigos, por lo que hago referente al ‘fittness’ , y ahora esto se volvió más mediático, ya que más gente me reconoció el esfuerzo y mi amor al deporte”.

Ricardo mencionó que lleva cuatro años ejercitando su cuerpo y cuidando su salud de manera formal, aunque desde niño se sintió atraído por toda actividad física apoyado por sus seres queridos.

“Todo comenzó siendo pequeño. Mis papás siempre me inculcaron hacer deporte. Mi abuelo me llevaba a jugar tenis o futbol. Luego mis papás me metieron a tae kwon do y otras disciplinas. Ha sido un proceso disciplinario que he llevado en toda mi vida.

“Ahora que soy grande y autosuficiente, te tengo las ganas de seguirlo realizando y de cuidar un poco más físico y mi estética. Hace cuatro años entre al gym al levantamiento de pesas”, comentó y añadió que se introdujo también al fisicoculturismo, pero no le gustó.

Tocó el turno de hablar de su participación en el Maratón Lala. Reveló que hace cerca de 24 meses ingresó a las carreras.

“He corrido varias carreras como las de El Siglo justamente. Un amigo me dijo, ‘oye intenta esto, haz un maratón, pues eres muy disciplinado’, y le hice caso. Fue así que empecé a competir en carreras y maratones y al día de hoy se volvió un disfrute para mi, al igual que acudir al gimnasio. Le tome mucho amor a la corrida”.

Además de dichas actividades, Oviedo contó que estudió la carrera de Mercadotecnia y cuenta con una empresa de creación de contenido.

“Me encanta sacar la cámara y empezar a grabar y a raíz de eso comencé a hacer contenido para algunas empresas a la par que entreno personas”.

El entrevistado se sinceró y admitió que en muchas ocasiones sí come sus taquitos u otros antojitos.

“Trato de hacer lo mejor que puedo de lunes a viernes, pues, luego en fin de semana uno sale con los amigos y pues es válido cenar algo rico. Si voy al cine, obvio si me voy a tomar un refresco y comer palomitas. Todo se puede con un buen balance”.

Ricardo Oviedo manifestó qué lo motiva día a día, no solo en su vida “fitness”, sino también en diversos aspectos de su vida.

“Estar saludable y tener ese momento especial para consigo mismo, que te dé bienestar. Hay que invertir en educación y en salud.

No me cuesta nada levantarme temprano y entrenar porque sé que es algo que lo único que trae es beneficios a mi persona”.

Ricardo Oviedo (EL SIGLO DE TORREÓN / ENRIQUE TERRAZAS)

Mitos o realidades

Ricardo contestó unas preguntas acerca de mitos y realidades en los entrenamientos.

¿El cardio es mejor antes o después de entrenar?: “Varia mucho. Depende de los objetivos. Ahora que me preparé para el maratón, mi prioridad era correr y lo hacía antes de entrenar. Cuando quiero estar más grande o más fuerte, realizó cardio después de las pesas porque existe una fatiga y si meto cardio antes de las pesas voy a llegar cansado”.

¿En qué momento del día se debe entrenar?: “En la mañana porque amaneces más tranquilo y así andas más tranquilo en el día”.

¿Es cierto que si entrenas de noche se puede ir el sueño?: “Así es. Es que le dices al cuerpo ‘actívate’ y luego si sales en la noche, digamos a correr, se genera adrenalina, así que al llegar a casa pues el cuerpo sigue listo para algo”.

¿Cuántos días hay que entrenar a la semana?: “Una hora de ejercicio y seis días a la semana”.

¿A favor o en contra de suplementos?: “Solo tomo proteína y creatina. No se metan tanta cosa, aliméntense sanamente y con eso será suficiente”.