Maratón Lala 2025: La motivadora historia del corredor lagunero que se hizo viral

A primera hora, en su cuenta de Instagram, el lagunero Ricardo Oviedo posteó videos en donde recalcaba que participar en el Maratón Lala lo motivaba a nivel personal y profesional; sin saber que horas más tardes se volvería viral luego de se publicara una foto de él de esta casa editora durante su recorrido.

Gracias a su participación en la fiesta lagunera. Ricardo dio muestra de compromiso para mantener su condición física y sin duda no pasó desapercibido por los usuarios en redes sociales, donde su imagen compartida cientos de veces le ha ganado elogios.

El chico de 22 años platicó con El Siglo de Torreón sobre la trascendencia que ha logrado este domingo en Internet, algo que lo ha motivado a seguir por el camino de la vida sana y encausar a los demás a apropiarse de los buenos hábitos como el ejercicio.

“La verdad me siento halagado. De inmediato me llegaron comentarios de amigos, de familia. A veces uno, con lo que le llaman la dismorfia corporal, no siente que va bien en los objetivos deseados y con esto que me pasó, me doy cuenta de que voy bien y me valoro más, no porque los demás digan, sino porque no tengo la misma percepción y que todos me hayan escrito comentarios lindos me hace saber que voy por bien camino y me incita a no dejarlo”.

(CORTESÍA)

Para Oviedo, nacido en Torreón, este tipo de pruebas físicas son muy importantes porque logran que miles de personas se activen y vean al maratón como una sueño que, al correrlo, se cristaliza, sin importar si se gana o no, o si es un mejor tiempo o no.

“Yo les digo a todo que mientras se preparen y le tengan el debido respeto a la disciplina lo van a lograr, no importa el físico o alguna condición especial que tengas, se pueden encontrar alternativas que podrán permitir desempeñarte de manera adecuada”.

Ricardo mencionó que además de correr, este es su tercer maratón, es entrenador personal.

“Siempre que se trate de una actividad física, lo disfruto. Hace dos años competí en fisicoculturismo, luego no me gustó tanto por la cuestión estética. Voy probando y haciendo lo que me gusta. A diario hago el levantamiento de pesas. Llevo una buena dieta y hago lo mejor que se pueda de manera natural”.

(CORTESÍA)

Fue hace cuatro años que Ricardo Oviedo ingresó a la, “vida fit”, como él le llama, motivado por situaciones complicadas.“Yo quería una salida porque pasé por situaciones personales muy difíciles y buscaba un desahogo. Me sentía estancado y quería realizar algo que me ayudara a salir adelante y fue así como llegué por primera vez a un gimnasio” .

Además de dichas actividades, Oviedo contó que estudió la carrera de Mercadotecnia y cuenta con una empresa de creación de contenido.

El lagunero completó el XXXVI Maratón Lala en un tiempo de 3 horas 27 minutos y 43 segundos.

(CORTESÍA)